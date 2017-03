Thổ Nhĩ Kỳ xác định danh tính kẻ đánh bom chấn động thủ đô

Thủ phạm được xác định là Seher Cagla Demir, một nữ công dân Thổ Nhĩ Kỳ sinh năm 1992. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người này đã đánh bom tự sát tại quảng trường Kizilay nằm ở trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 37 người thiệt mạng hôm 13-3 (giờ địa phương).



Bộ này cho biết Demir đã gia nhập đảng Công nhân người Kurd (PKK) vào năm 2013 và sau đó đến Syria để được các chiến binh người Kurd thuộc các Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) huấn luyện. Thổ Nhĩ Kỳ xem cả PKK và YPG là các tổ chức khủng bố.

Theo The New York Times, hiện tuyên bố của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ không thể được kiểm chứng một cách độc lập. PKK trước đây từng tấn công lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa bao giờ nhằm vào dân thường.



Hiện trường vụ đánh bom ở Ankara hôm 13-3. (Ảnh: Reuters)

The New York Times nhận định thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ bởi Mỹ đang phối hợp với lực lượng YPG trên mặt đất ở Syria trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lập trường của Mỹ đối với YPG, bao gồm khẳng định về sự khác biệt giữa nhóm này và PKK, đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận bởi Ankara luôn xem YPG và PKK là một.

Gần đây, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nã pháo vào các vị trí của lực lượng người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và bắn phá YPG ở miền Bắc Syria. Giới chức nước này lo ngại việc xâm lấn của lực lượng người Kurd tại Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria sẽ châm ngòi cho việc ly khai của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.