Thời báo Hoàn cầu: IS đã hành quyết 3 người Trung Quốc

Các tay súng phiến quân IS. (Nguồn: AFP)

Đây là báo cáo mới nhất về việc các chiến binh Trung Quốc bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Trung Đông này.Báo trên dẫn lời một quan chức an ninh người Kurd cho biết một người đàn ông Trung Quốc đã bị IS "bắt giữ, xét xử và bắn chết" ở Syria hồi cuối tháng 9/2014 sau khi người này "vỡ mộng" thánh chiến và tìm cách trở về Thổ Nhĩ Kỳ để học tiếp chương trình đại học.Theo nguồn tin, "hai chiến binh người Trung Quốc còn lại bị chặt đầu hồi cuối tháng 12/2014 tại Iraq, cùng với 11 người khác đến từ 6 nước. IS đã kết tội họ phản bội và tìm cách chạy trốn."Trước đó, tờ Thời báo Hoàn cầu, hồi tháng 12/2014 đưa tin có khoảng 300 phần tử cực đoan người Trung Quốc hiện đang tham chiến trong hàng ngũ IS sau khi tới Thổ Nhĩ Kỳ.Mặc dù Trung Quốc quan ngại về sự bành trướng của IS cũng như ảnh hưởng của nhóm này đối với khi vực Tân Cương giáp giới Pakistan và Afghanistan, song không có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn tham gia liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu để sử dụng sức mạnh quân sự chống nhóm khủng bố này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Malaysia đã cực lực lên án vụ IS thiêu sống viên phi công người Jordan, Muath Kasasbeh, coi đây là tội ác dã man và hèn hạ, thể hiện mức độ tàn bạo và xem thường nhân loại của IS./.

Theo Vietnam+