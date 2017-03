Thời tiết đỡ lạnh hơn ở Hàn Quốc, Trung Quốc

Dự báo từ ngày 26-1, ở phần lớn miền nam nhiệt độ sẽ tăng lên. Sau đợt giá rét sẽ có mưa, nhiều nơi có mưa to.

Trước đó, tại nhiều nơi ở miền nam, đường cao tốc bị phong tỏa, nhiều chuyến bay bị hủy, phần lớn du khách bị cầm chân. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Kinh khoảng -3oC và thấp nhất -14oC. Ở Thượng Hải có buổi sáng lạnh nhất 36 năm nay. Lúc 9 giờ sáng 24-1, nhiệt độ tại trạm Từ Gia Hối giảm còn -7,2oC. Vòi nước không chảy, người dân phải mua nước khoáng để rửa ráy.

Trang web epochtimes.com đưa tin, tại Trùng Khánh, không chỉ phần lớn chuyến bay bị chậm và bị hủy mà đường cao tốc và các tuyến đường chính cũng bị hạn chế giao thông. Ở tỉnh Vân Nam, nhiều hành khách chuyển sang đi tàu hỏa. Tại hai tỉnh Giang Tây và An Huy, nhiều khu du lịch trên núi đóng cửa.





Tại lãnh thổ Đài Loan, trang web guancha.cn ngày 25-1 đưa tin luồng không khí lạnh “cấp bá vương” đã thổi vào miền bắc. Nhiều nơi bình thường không có tuyết đều bị tuyết trắng bao phủ. Khu Ô Lai (TP Tân Bắc) chỉ cao hơn mực nước biển 700 m cũng có tuyết.

Cơ quan Khí tượng Đài Loan dùng cụm từ “trăm năm hiếm thấy một lần” để miêu tả cường độ đợt không khí lạnh lần này. Tại miền núi huyện Tân Trúc, gần 500 du khách bị mắc kẹt ở xã Ngũ Phong phải ở tạm nhà dân. 60 người bị đột tử vì bệnh tim mạch. Các trường ở vùng núi như Đào Viên, Nghi Lan, Tân Trúc, Đài Trung phải nghỉ học.

Tại Hàn Quốc, hãng tin Yonhap đưa tin sân bay quốc tế Jeju đã hoạt động trở lại từ chiều 25-1. Trước đó, sân bay đóng cửa hơn 42 tiếng do tuyết rơi nhiều và gió mạnh. Nhiệt độ giảm ở mức -6,1oC. Gần 1.100 chuyến bay bị hủy trong ba ngày qua. Gần 87.000 du khách bị mắc kẹt. Hàng ngàn người phải qua đêm tại sân bay (ảnh).

Cục Khí tượng Hàn Quốc thông báo dỡ bỏ lệnh cảnh báo thời tiết lạnh từ chiều 25-1 ở hầu hết các khu vực. Đây là đợt tuyết rơi dữ dội nhất 32 năm qua.