Thông tin thú vị về "người hùng" săn Bin Laden

Không vội tin ngay vào những lời khai trên, công việc đầu tiên của phía Pakistan là kiểm tra tình trạng tâm thần của con người này. Khi xác định ông ta không gây nguy hiểm cho những người xung quanh, cũng như không có bất cứ hành vi trái pháp luật nào, "chàng thợ săn" từ nước Mỹ được cho phép trở về nước. Về phần mình, các nhà báo đã khai thác được nhiều thông tin thú vị về cuộc đời của “người hùng” có tên Gary Faulkner trên.

10 năm truy tìm khủng bố

Gary Faulkner (52 tuổi) sinh ra và lớn lên tại bang Colorado. Ông ta từng có 2 tiền án - một vì tội bẻ khóa ăn trộm vào năm 1997 và một vì tội bạo lực gia đình năm 2006. Faulkner có lẽ vẫn mãi chỉ là một tay thợ xây bình thường (dù thời gian gần đây đã bị thất nghiệp), nếu như gần 10 năm trước không nung nấu một ý tưởng - truy tìm và tiêu diệt tên trùm khủng bố số một Osama bin Laden.

Thế là sau khi bán hết một số phần đồ đạc tài sản còn lại, Faulkner gom được một số tiền cần thiết để thực hiện "giấc mơ" của mình. Để có thể tiêu diệt được Bin Laden, Faulkner dự định phải thiết lập được mối quan hệ thân thiện với cư dân địa phương, những người được cho là có thể giúp ông ta lần ra dấu vết tên trùm khủng bố. Faulkner bắt đầu để râu thật dài và học tiếng địa phương để có thể dễ dàng xâm nhập vào khu vực phía bắc Pakistan mà không gây ra nhiều chú ý.

Gary Faulkner trả lời phỏng vấn trước các nhà báo

Bằng chiến thuật trên, "thợ săn" đã kịp tổ chức được từ 5 tới 6 chuyến đi tới Pakistan, theo lời khẳng định của ông ta, đã giúp tiến gần hơn tới mục tiêu đã định. Trong một bài trả lời phỏng vấn của kênh CNN, Faulkner rất hào hứng khi kể về cư dân địa phương Pakistan, khẳng định họ đều rất sẵn lòng giúp đỡ ông ta, một số còn trực tiếp hộ tống trong những chuyến đi.

Có một điều kỳ lạ là Faulkner không hề lo ngại về nguy cơ có ai đó sẽ thông báo chuyện này cho Taliban hay Al-Qaeda, những tổ chức chắc chắn có mạng lưới do thám rộng khắp tại Pakistan. Hơn nữa theo một trong các giả thuyết, Bin Laden đang ẩn náu tại khu vực đồi núi ở tỉnh Chitral nằm sát biên giới Afghanistan, cũng là nơi Faulkner đã tập trung săn lùng.

Trước các nhà báo, Faulkner tuyên bố sứ mạng của ông ta là do Chúa trời giao phó, và chính Người đã bảo vệ ông khỏi những nguy hiểm và dẫn đường tới nơi ẩn náu của Bin Laden. Tuy nhiên, điều này cũng không thể giúp cho Faulkner tránh được việc bị Cảnh sát Pakistan bắt giữ vào ngày 13/6 vừa qua, ngay sau khi ông ta bất ngờ trốn khỏi khách sạn của mình.

Nguyên nhân bắt giữ Faulkner không chỉ bắt nguồn từ việc ông ta trốn khỏi khách sạn, mà còn do âm mưu lẩn tránh những người hộ tống - một quy định bắt buộc để đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tại những khu vực xa xôi của Pakistan. Nhưng theo lời "thợ săn", ông ta chắc chắn đã bị một trong những người dân địa phương chỉ điểm cho chính quyền. Trên danh nghĩa, giả thuyết trên cũng hoàn toàn hợp lý, do các cơ quan mật vụ và hành pháp Pakistan thường dựa rất nhiều vào những thông tin của người dân địa phương.

Bản thân người dân Pakistan đã hoảng hồn khi biết được rằng, đâu đó trong rừng đang ẩn náu một công dân Mỹ có trang bị kiếm, dao găm, ống nhòm ban đêm và kinh thánh. Đơn giản nếu như Faulkner bị rơi vào tay Taliban hay Al-Qaeda, bọn chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để gây sức ép lên phía Pakistan cũng như Mỹ.

Khi Faulkner kể với cảnh sát rằng, ông ta tới Pakistan với mục đích tiêu diệt Bin Laden, các nhà chức trách ban đầu đã nghĩ đó chỉ là chuyện đùa. Tuy nhiên, khi xem đến tất cả những trang bị của Faulkner, cảnh sát đã quyết định giao đối tượng này cho các bác sĩ tâm thần. Tại bệnh viện, người ta còn phát hiện Faulkner bị viêm thận nặng, cần phải chạy máy lọc thận ngay.

"Người hùng" của nước Mỹ

Ngay khi xuất hiện những thông tin đầu tiên, báo chí Mỹ đã sôi sục mở chiến dịch truy tìm tung tích của "thợ săn Bin Laden". Các nhà báo đã lần ra được một người em của ông ta - chuyên gia vật lý Scott Faulkner. Trước giới báo chí, Scott khẳng định anh mình là người hoàn toàn bình thường, ngoài quyết tâm phải trả thù Bin Laden vì vụ khủng bố 11/9/2001.

Ngoài ra, họ hàng của Faulkner còn kể rằng, nếu nhận được số tiền 25 triệu USD - Chính quyền Mỹ hứa thưởng cho cái đầu Bin Laden - ông ta sẽ dùng chúng vào mục đích giúp đỡ nhân đạo cho các nước Trung Mỹ.

Biết được về "sứ mạng" của Faulkner, nhiều người Mỹ đã coi "thợ săn Bin Laden" là một anh hùng. Tên tuổi của Faulkner được nhắc tới rất nhiều trên Facebook, nơi luôn cập nhật tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến ông ta. Chẳng hạn như trong phần "thông tin cá nhân" còn trang trọng gọi Faulkner là "anh hùng của nước Mỹ". Ngoài ra, tên của Faulkner còn được nhắc tới trên trang Wikipedia trong phần "Nơi ẩn náu của Bin Laden". Tại đây mô tả ngắn gọn vụ bắt giữ "thợ săn" của Cảnh sát Pakistan, đồng thời nhắc thêm về việc Faulkner đang chuẩn bị quay lại quốc gia này trong thời gian sắp tới.

Bất chấp căn bệnh thận, "Người hùng nước Mỹ" ngay khi quay về nước đã tuyên bố với các phóng viên về chuyến "đi săn" tiếp theo của mình sẽ được bắt đầu vào tháng 8. Có lẽ chẳng điều gì có thể bắt Faulkner từ bỏ mục tiêu đã theo đuổi suốt 10 năm qua của mình.

Tuy nhiên, "Người hùng nước Mỹ" có thể thực hiện được chuyến đi tiếp theo của mình hay không lại hoàn toàn là chuyện khác. Đơn giản là đối với chính quyền Mỹ cũng như Pakistan, Faulkner chẳng qua chỉ là một kẻ gàn dở từ bang Colorado.

Linh Nga tổng hợp (ANTG)