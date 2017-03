Thu hồi xe Volvo

4.559 xe Volvo XC60T6 nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 20-11-2009 đến 11-6-2010 và 6.852 chiếc xe Volvo S80L do Trung Quốc sản xuất từ ngày 15-12-2009 đến 15-7-2010 bị thu hồi do đoản mạch ở bộ điều khiển túi khí nên túi khí không khởi động hoặc không bật ra đầy đủ. Ngoài ra, 13.249 xe Volvo S80L do Trung Quốc sản xuất từ ngày 23-3-2009 đến 25-5-2010 bị thu hồi do ống dầu không đạt áp lực nên nguy hiểm khi xe chuyển hướng.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)