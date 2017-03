Thủ lĩnh IS hô hào giữ vững trận địa Mosul

Trong băng, giọng nói được cho là của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã hô hào quân IS giữ vững trận địa để ngăn chặn quân đội Iraq tấn công vào Mosul. Abu Bakr al-Baghdadi xúi giục người dân đứng lên đánh “kẻ thù của Thượng đế”, các toán đánh bom tự sát phải tấn công “bọn ngoại đạo” để “máu chảy thành sông”.

Thủ lĩnh IS cũng hô hào quân IS đánh chiếm Thổ Nhĩ Kỳ, tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đánh IS ở Syria, đồng thời tấn công Saudi Arabia bởi Saudi Arabia đã liên minh với “các quốc gia phản nghịch phát động cuộc chiến chống Hồi giáo”.

Các chuyên gia đánh giá đây chính là giọng nói của thủ lĩnh IS. Đây là lần đầu tiên Abu Bakr al-Baghdadi lên tiếng kể từ tuyên bố mới nhất được công bố hồi tháng 12-2015. Trong một đền thờ ở Mosul hồi tháng 7-2014, Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria. Đây là lần duy nhất thủ lĩnh IS xuất hiện trong băng ghi hình. Trước đó, bộ tư lệnh lực lượng người Kurd ở Iraq khẳng định Abu Bakr al-Baghdadi đang có mặt tại Mosul.





Trên chiến trường, ở mặt trận phía tây Mosul (ảnh), lực lượng Hashd al-Sha’bi (dân quân Iraq dòng Shiite được Iran ủng hộ) tuyên bố đã kiểm soát được tuyến đường nối liền Mosul với Raqqa, nơi IS đóng căn cứ ở Syria. Như vậy tuyến đường tiếp tế từ hậu cứ của IS đến quân IS đang cố thủ trong Mosul đã bị cắt.