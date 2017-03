Thủ lĩnh IS nhạo báng Nga và Mỹ

Theo NBC News, đoạn ghi âm dài 24 phút được Flashpoint Intelligence - công ty an ninh Mỹ cho rằng do nhóm truyền thông IS công bố qua các kênh online chính thức. Tuy nhiên, NBC News vẫn chưa kiểm chứng được tính xác thực của nó.



Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Nguồn: NBC News)

Trong đoạn âm thanh, Al-Baghdadi khẳng định IS đang lớn mạnh và các cuộc không kích của liên quân Mỹ và Nga ở Syria đang thất bại, bất chấp các cơ sở lọc dầu bị phá hủy và một số lãnh đạo bị tiêu diệt trong các cuộc không kích đó, theo NBC News.

Al-Baghdadi còn nhạo báng Mỹ là không dám triển khai quân trên mặt đất "vì quá sợ hãi" và liên quân chống IS cũng không làm suy giảm được quyết tâm mở rộng tầm kiểm soát của phiến quân IS.

Kẻ này cảnh báo các quốc gia chống lại IS sẽ phải trả giá, đồng thời đe dọa "IS đang tiến gần tới Israel từng ngày". Việc Arab Saudi mới tuyên bố liên quân chống khủng bố gồm 34 thành viên sẽ đặt trụ sở tại thủ đô Riyadh cũng bị thủ lĩnh IS chỉ trích.

Al-Baghdadi kêu gọi tất cả người Hồi giáo tham gia cuộc chiến đáp trả các nước, cho rằng đó là nghĩa vụ của họ.

Tuyên bố mới của kẻ đứng đầu IS được đưa ra trong bối cảnh nhóm này đang bị đẩy lùi ra khỏi một số địa điểm ở Syria và Iraq. Quân đội chính phủ Iraq đã giành lại thị trấn Sinjar tháng trước và đang tiến sát đến Ramadi.

Mỹ cùng các nước liên minh ở châu Âu đã tăng cường các cuộc không kích xóa sổ IS kể từ vụ khủng bố Paris đêm 13-11, cướp đi sinh mạng của 130 người.