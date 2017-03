Thủ lĩnh IS trúng bom bị thương?

(PL)- Tại Iraq, kênh truyền hình Al Sumaria dẫn các nguồn tin địa phương ở tỉnh Nineveh cho biết thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi (ảnh) đã bị thương hôm 9-6 (giờ địa phương) khi máy bay của liên minh do Mỹ đứng đầu không kích một căn nhà chỉ huy của IS gần biên giới Syria.

Trả lời Reuters, bộ chỉ huy liên minh cho biết chưa thể kiểm chứng thông tin này. Còn tại Syria, sáng 10-6, tổ chức Các Lực lượng dân chủ Syria (gồm liên quân người Ả Rập và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn) đã cắt đứt đường tiếp tế chủ chốt của IS giữa căn cứ địa Raqqa của IS với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch bao vây TP Minbej từ tuần trước. IS sử dụng tuyến đường này để vận chuyển vũ khí và chuyển quân.

Trong khi đó tại Iran, tại cuộc họp ba bên ở Tehran hôm 9-6, các bộ trưởng Quốc phòng Nga, Iran và Syria đã nhất trí tiếp tục chiến đấu chống quân khủng bố ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mục đích cuộc họp ba bên nhằm hợp tác chống IS và Mặt trận Al Nusra (chi nhánh Al Qaeda ở Syria). Nga và Iran là đồng minh của Syria. D.THẢO