Thủ lĩnh Taliban lệnh không đối đầu IS nữa

Theo hãng tin RT, Taliban và IS tuyên bố trở thành kẻ thù của nhau từ năm 2015. Tuy nhiên, đài 1TV của Afghanistan dẫn lời nguồn tin an ninh cấp cao hôm 6-10 đưa tin thủ lĩnh Taliban Hebatullah Akhundzada đã ban hành một chỉ thị mới, trong đó ra lệnh cho các chiến binh của nhóm không đối đầu với các tay súng IS nữa.

Chỉ đạo mới này được đưa ra cách đây 10 ngày trong thời gian ông Akhundzada tới thăm huyện Musa Qala – thành trì của Taliban ở tỉnh Helmand, Afghanistan. Thủ lĩnh Taliban được cho là đã tham gia chuyến thăm của các thành viên Hội đồng Lãnh đạo hay còn gọi là Quetta Shura và các thống đốc được Taliban chỉ định từ khắp nơi ở đất nước này.



Các chiến binh Taliban ở Afghanistan. Ảnh: RT

Nếu thông tin trên là sự thật, động thái này phát đi tín hiệu về một sự biến chuyển mạnh mẽ trong quan hệ giữa nhóm Taliban và IS.



Trở lại năm 2015, khi đó Taliban và IS đã tuyên bố một cuộc thánh chiến chống lại nhau, thủ lĩnh tối cao của IS Abdu Bakar Al-Baghdadi đã gọi cố thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar là “kẻ ngốc và mù chữ”.

Trả lời hãng tin RT hồi tháng 6, Andrey Novikov – người đứng đầu Trung tâm chống khủng bố (ATC) của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), nhấn mạnh các hoạt động đang gia tăng của Taliban ở Bắc Afghanistan giáp biên với các quốc gia của (CIS) cho thấy một số chỉ huy Taliban đang có xu hướng nghiêng về IS – tổ chức khủng bố đang mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Khả năng hai nhóm cực đoan này hàn gắn quan hệ có thể đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho các liên quân chống khủng bố nếu những kẻ cực đoan hiệp lực tập trung sức mạnh vào đất nước chiến sự Afghanistan.