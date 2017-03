Thủ lĩnh tối cao IS tự tin tổ chức sẽ không diệt vong

Trong thông điệp đầu tiên sau hơn hai tuần liên quân Iraq bắt đầu chiến dịch tái chiếm Mosul, lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi tự tin IS sẽ chiến thắng và không bị diệt vong.



“Chúng tôi tin chắc sẽ chiến thắng trong cuộc chiến dữ dội mà các chiến binh của nhà nước Hồi giáo đang chiến đấu”. Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời Al-Baghdadi nói trong thông điệp ghi âm dài 31 phút được công bố trực tuyến ngày 3-11.

Al-Baghdadi kêu gọi các phần tử IS ở Mosul không lung lay trước kẻ thù, tăng cường đánh bom tự sát nhằm vào kẻ thù.



Có thông tin Al-Baghdadi (trái) đang bị bao vây ở Mosul. Ảnh: GETTY IMAGES



Bên cạnh đó, Al-Baghdadi còn kêu gọi các phần tử IS tấn công binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang giao chiến với IS trên chiến trường Syria, thậm chí xâm chiếm Thổ Nhĩ Kỳ. “Hãy xâm chiếm và gieo rắc sợ hãi đến Thổ Nhĩ Kỳ".

Ngoài ra, Al-Baghdadi còn kêu gọi các phần tử IS ở Saudi Arabia tăng hoạt động khủng bố, tấn công vào cảnh sát, quan chức chính phủ, thành viên gia đình hoàng gia Al Saud, các cơ quan truyền thông.

Al-Baghdadi khẳng định sự tồn vong của IS sẽ không bị ảnh hưởng vì các thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt gần đây.

Tính xác thực của thông điệp ghi âm này chưa được kiểm chứng. Al-Baghdadi là người Iraq, tên thật là Ibrahim al-Samarrai. Có thông tin Al-Baghdadi đang ở trong Mosul.

Al-Baghdadi không thường xuyên ra thông điệp. Thông điệp ghi âm gần nhất của Al-Baghdadi xuất hiện vào tháng 12-2015 với nội dung trấn an các phần tử IS và người ủng hộ IS rằng các trận không kích của Nga và liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu sẽ không làm suy yếu hoạt động IS ở Syria.



Quân đội Iraq hành quân gần Mosul ngày 2-11. Ảnh: REUTERS



Từ năm 2015, lãnh thổ và hoạt động IS ở Iraq và Syria trở nên co cụm hơn sau khi bị hàng loạt lực lượng Iraq, Syria và cả quốc tế tấn công truy quét.

Tại Iraq, IS chủ yếu chỉ còn tập trung ở căn cứ chính Mosul, mà hiện Mosul đang bị liên quân Iraq bao vây với quyết tâm tái chiếm. Ngoài quân đội Iraq, IS đang phải chiến đấu với lực lượng người Kurd do Mỹ bảo trợ và lực lượng dân quân người Shiite do Iran bảo trợ.

Tại Syria, IS đang phải chiến đấu với phe nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, lực lượng tay súng người Kurd do Mỹ bảo trợ, cũng như với quân đội Syria được Nga và Iran hỗ trợ, chưa kể với các lực lượng dân quân người Shiite từ các nước Hồi giáo trong khu vực.