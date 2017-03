Thủ phạm đánh bom ở Bangkok có thể đã rời Thái Lan

Người phát ngôn cảnh sát lưu ý hung thủ có thể đã rời Thái Lan, tuy nhiên cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm các nghi can có thể còn ở trong nước hoặc các chứng cứ và các nhân chứng.

Tướng chỉ huy cảnh sát Thái Lan Somyot Poompanmoungyot nhận xét: “Cuộc điều tra diễn tiến chậm không phải vì cảnh sát không có khả năng mà vì chúng tôi không đủ trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho công việc”. Ông không nêu rõ thiếu thiết bị gì nhưng theo AFP, đó có thể là công nghệ nhận dạng chân dung hoặc chương trình cải thiện độ nét hình ảnh máy ghi hình an ninh.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan xác nhận hình ảnh từ video ghi hình giám sát mới có thể giúp cho cuộc điều tra vì thể hiện tuyến đường nghi can đi đến nơi nổ bom cạnh đền thờ Erawan. Người phát ngôn thông báo chân dung phác thảo nghi can đã được phân phát cho các trạm kiểm soát ở biên giới. Thông báo truy nã nghi can đã được công bố trên đường phố (ảnh).

AP đưa tin ngày 23-8, các nhân viên điều tra đã tỏa ra khắp Bangkok để hỏi han các nhân viên khách sạn về một nam thanh niên người Trung Đông. Báo The Nation (Thái Lan) dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết kẻ đánh bom đã sử dụng kỹ thuật chế tạo bom của nước ngoài.

Nguồn tin này nói kỹ thuật này chưa có ở Thái Lan và năm 2011 nhiều người nước ngoài với quốc tịch chưa rõ đã đến Thái Lan phổ biến kỹ thuật này. Nguồn tin giải thích vụ nổ bom TNT có thể nổ chậm nhiều ngày nếu sử dụng mạch điện, do đó cảnh sát phải truy nguyên manh mối ít nhất bốn ngày trước vụ nổ.

Một nguồn tin khác cho biết nghi can đi xe taxi đến nhà ga Hua Lamphong rồi đi xe tuk-tuk đến đền thờ Erawan. Cảnh sát đang truy tìm tài xế taxi. Tài xế xe tuk-tuk đã giao cho cảnh sát giấy bạc nghi can trả tiền xe để phân tích ADN và lấy dấu vân tay.

D.THẢO