Thứ trưởng Honduras tử nạn

Toàn bộ 12 hành khách và hai phi công thiệt mạng, trong đó có Thứ trưởng Bộ Công chính, Giao thông và Nhà ở Rodolfo Robelo, lãnh đạo công đoàn Israel Salinas Jorge Castellanos, cựu Bộ trưởng Tài chính Carlos Chain. Ngoại trưởng Mario Canahuati và Bộ trưởng Nông nghiệp Cesar Ham may mắn thoát chết do lỡ chuyến bay. Chính phủ Honduras đã tuyên bố ba ngày quốc tang. Nguyên nhân tai nạn do tầm nhìn của phi công bị hạn chế vì sương mù.

KHÁNH UYÊN (Theo CNN, BBC)