Thủ tướng Anh được giải cứu cách nơi khủng bố gần 40 m

Theo Independent, vào lúc bắt đầu xảy ra vụ lao xe vào những người đi bộ trên cầu Westminter rồi vào cổng tòa nhà Quốc hội Anh chiều 22-3, Thủ tướng Anh Theresa May đang có mặt ở đây sau phiên chất vấn của các nghị sĩ.



Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: PA

Tờ báo cho biết vào khoảng 14 giờ 45, bà May được nhìn thấy được các vệ sĩ có vũ trang hộ tống lên một chiếc Jaguar màu bạc rời khỏi Quốc hội giữa những tiếng súng vang lên chỉ cách đó chừng 40 m.

Một đoàn xe, trong đó có một chiếc xe chở bà May, sau đó được nhìn thấy di chuyển với tốc độ cao dọc theo đường Millbank về phủ thủ tướng Downing Street.

Phát ngôn viên của bà May sau đó đã xác nhận thủ tướng an toàn và sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh trong nội các Anh.

Nghị sĩ Andrew Bridgen cho hay Thủ tướng May đã được hộ tống rời khỏi Quốc hội bởi "các cảnh sát mặc thường phục giỏi nhất mà tôi từng thấy" khi vụ tấn công bắt đầu. Cảnh sát nhận định cuộc tấn công làm năm người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương này là một vụ khủng bố. Thủ tướng May đã chỉ trích vụ tấn công là “bệnh hoạn”.