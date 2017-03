Thủ tướng Anh sẽ từ chức

Ngoại trưởng David Miliband và Bộ trưởng Giáo dục Ed Balls có thể là lựa chọn hàng đầu vào vị trí lãnh đạo Công đảng thay ông Brown.

Dự kiến ngày 12-5, Công đảng sẽ thảo luận về việc liên minh với đảng Dân chủ tự do. Đảng Dân chủ tự do tuyên bố sẵn sàng họp về liên minh với Công đảng. Lập tức, đảng Bảo thủ đã đưa ra nhượng bộ rằng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc cải tổ hệ thống bầu cử để được liên minh với đảng Dân chủ tự do.

TH.LINH (Theo AP, AFP)