Thủ tướng Israel bị cảnh sát thẩm vấn suốt 3 giờ

Ông bị nghi ngờ nhận quà tặng và ưu đãi bất chính từ ít nhất là hai lãnh đạo doanh nghiệp, tờ The New York Times cho biết.

Theo một nguồn tin của tờ Haaretz, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới Ronald Lauder cũng nằm trong danh sách những người hối lộ cho nhà lãnh đạo Israel với hy vọng nhận được lợi lộc. Tờ báo dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết ông Lauder đã mua cho Thủ tướng Netanyahu một căn hộ và đài thọ cho con trai ông du lịch nước ngoài. Luật sư của ông Lauder đã phản pháo các thông tin trên là sai sự thật.





Tổng chưởng lý Israel, ông Avichai Mandelbit, xác nhận đã ra lệnh điều tra hình sự với ông Netanyahu. Thông báo của văn phòng ông Mandelbit cho biết nhà lãnh đạo Israel đã bị thẩm vấn bởi các điều tra viên thuộc đơn vị Lahav 433, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng chưởng lý, vì nghi ngờ “có hành động nhận lợi lộc bất chính từ các doanh nhân”. Lahav 433 là đơn vị điều tra và khởi tố gian lận thuộc lực lượng cảnh sát Israel.

Ông Mandelbit lần đầu tiên yêu cầu điều tra Thủ tướng Netanyahu vào tháng 6-2016, sau khi đơn vị Lahav 433 trình cho ông “một danh sách dài các cáo buộc thủ tướng đã thực hiện nhiều hành động bất hợp pháp, vi phạm các chuẩn tắc đạo đức”, theo tờ The Times of Israel. Sau khi thảo luận với lãnh đạo đơn vị điều tra và tình báo của cảnh sát, tổng chưởng lý Israel quyết định điều tra toàn diện vì “đã phát hiện đủ chứng cứ cho phép thông báo điều tra thủ tướng”. Tờ The New York Times nhận định nội dung bản thông báo cho thấy ông Netanyahu có thể bị tố tụng hình sự.