Thủ tướng Israel né gặp Tổng thống Obama

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa từ chối gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Mỹ, đồng thời hủy luôn một chuyến đi Mỹ vào cuối tháng này, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông tin từ văn phòng tổng thống Mỹ ngày 7-3.



Theo lịch dự kiến thì Thủ tướng Netanyahu sẽ đến Mỹ tham dự hội nghị hàng năm của tổ chức phi lợi nhuận AIPAC vận động chính sách ủng hộ Israel tại Mỹ và sẽ gặp Tổng thống Obama vào ngày 18-3 tới.

Kênh truyền hình Channel 10 TV của Israel dẫn một số nguồn tin Israel không nêu tên cho biết lý do của quyết định hủy thăm Mỹ của Thủ tướng Netanyahu là do không muốn can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống của Mỹ vì có thể có ứng viên tìm cách gặp ông khi ông sang Mỹ.

Bên cạnh đó ông Netanyahu cũng thấy không có nhiều vấn đề trao đổi với ông Obama thời điểm này, đặc biệt trong hoàn cảnh hai nước vẫn chưa thương lượng xong thỏa thuận Mỹ hỗ trợ quốc phòng cho Israel.

Ngoài ra, việc hai ông Netanyahu và Obama gặp nhau vào thời điểm trước chuyến thăm Cuba của ông Obama là không thích hợp. Tổng thống Obama sẽ thăm Cuba trong hai ngày 21 và 22-3.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tiếp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Israel cuối tuần này. (Ảnh: REUTERS)

Quan hệ hai nước đồng minh Mỹ - Israel đang ở trong giai đoạn lạnh nhạt. Quyết định hủy thăm Mỹ của Thủ tướng Netanyahu là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng của quan hệ hai nước, sau sự kiện nhóm P5+1 do Mỹ dẫn đầu ký thỏa thuận hạt nhân với Iran, nước đối đầu của Israel.



Hai nước đang trong quá trình thương lượng khó khăn để đạt một thỏa thuận mới về việc Mỹ hỗ trợ quốc phòng cho Israel trong 10 năm tới trị giá hàng chục tỉ USD.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 3-2015, ông Netanyahu đã chỉ trích việc nhóm P 5+1 nỗ lực đạt thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời từ chối gặp ông Obama trong chuyến thăm đó.

Hai lãnh đạo Israel và Mỹ đã có cuộc gặp tại Mỹ vào tháng 11-2015 nhằm làm giảm căng thẳng.

Tuy nhiên trong khi quan hệ chưa được ấm lại thì việc hai nước gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thương lượng thỏa thuận Mỹ hỗ trợ quốc phòng cho Israel đã làm quan hệ hai bên lại rơi vào lạnh nhạt.

Thỏa thuận Mỹ hỗ trợ quốc phòng cho Israel hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2018, trị giá khoảng 3 tỉ USD. Mục tiêu của hai nước là đạt được thỏa thuận mới trước khi ông Obama hết nhiệm kỳ vào tháng 1-2017.

Tháng 2, ông Netanyahu và các cố vấn từng nói nếu Israel không thể đạt thỏa thuận này trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama thì Israel sẽ đợi đến nhiệm kỳ tổng thống Mỹ sau chứ sẽ không chịu nhượng bộ điều khoản thương lượng.