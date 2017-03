Thủ tướng ký sổ tang chia buồn ông Lý Quang Diệu từ trần

Được tin Cựu thủ tướng Singapore ông Lý Quang Diệu từ trần, ngày 23-3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn tới Ngài Lý Hiển Long, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Ngài Tony Tan Keng Yam, Tổng thống Singapore. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gửi điện chia buồn tới Ngài Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Ngài K Shanmugam, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang chia buồn việc nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từ trần. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Vietnam+, cũng trong ngày 23-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội ký vào sổ tang chia buồn khi được tin Ngài Lý Quang Diệu, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore từ trần.

Bày tỏ xúc động được tin Ngài Lý Quang Diệu - người cha già của dân tộc Singapore - đã từ trần, thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi tới Chính phủ và nhân dân Singapore lời chia buồn sâu sắc nhất.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết vào sổ tang: “Sự ra đi của Ngài Lý Quang Diệu là một mất mát vô cùng to lớn, không chỉ đối với Singapore mà còn đối với Cộng đồng ASEAN nói chung. Những cống hiến to lớn của Ngài Lý Quang Diệu cho Singapore cùng những tư tưởng của Ngài về xây dựng, phát triển quốc gia sẽ luôn là nguồn cổ vũ to lớn cho các thế hệ mai sau. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Ngài Lý Quang Diệu dành cho Việt Nam. Tôi mong Chính phủ và nhân dân Singapore sớm vượt qua thời khắc đau thương này".