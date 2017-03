Thủ tướng Lý Hiển Long bị dọa ám sát

Phát biểu tại diễn đàn an ninh liên chính phủ ở Singapore Đối thoại Shangri-La, ông Lý Hiển Long cho hay sinh viên này đã bị bắt vào tháng trước sau khi kế hoạch tiến hành tấn công khủng bố kiểu“sói cô độc” vào các cơ sở trọng điểm và âm mưu ám sát của anh ta bị bại lộ.



Ông Lý Hiển Long mô tả những nổ lực của IS để biến Đông Nam Á thành một phần của đế chế Hồi giáo “caliphate” trên khắp thế giới như một “giấc mơ hão huyền” nhưng cũng cảnh báo rằng tổ chức khủng bố có thể tìm được một “chỗ đứng” trong khu vực. “Mối đe dọa này không còn ở đó nữa mà là ở đây” – ông Lý nói.



Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 29-5 (Nguồn: WantChina Times)

Nhà chức trách địa phương cũng cho hay một thanh thiếu niên 17 tuổi khác giấu tên cũng bị bắt vào tháng 5-2015 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Lý Hiển Long cho hay Singapore vừa quyết định gia nhập liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu. Máy bay tiếp nhiên liệu quân sự KC-135 của Lực lượng Không quân Cộng hòa Singapore đã sẵn sàng lên đường tới Trung Đông hỗ trợ chiến dịch chống IS.

Singapore vừa bắt giữ hơn 60 người vì tham gia các hoạt động liên quan tới khủng bố từ năm 2002.