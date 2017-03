Thủ tướng Lý Quang Diệu ra sách mới

Theo kênh truyền hình Channel News Asia (Singapore), đầu tháng 8, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã ra mắt cuốn sách mới One Man’s View of the World

(Cái nhìn về thế giới của một người đàn ông), chứa đựng quan điểm của ông về các vấn đề ngoại giao, chính trị quốc tế và tương lai của các nước và khu vực lớn. Cuốn sách gồm 400 trang, được chia thành 11 chương, được đúc kết từ năm thập niên kinh nghiệm đại diện cho Singapore trên chính trường quốc tế của ông với các vai trò thủ tướng, bộ trưởng cao cấp, bộ trưởng cố vấn. Không giống các cuốn sách trước tập trung viết về Singapore, bảy chương đầu của cuốn One Man’s View of the World tập trung về Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông. Về quan hệ Mỹ-Trung, ông không cho rằng có khả năng sẽ xảy ra xung đột lớn giữa hai cường quốc này. Ông cho rằng Trung Quốc cần giữ quan hệ hữu nghị với Mỹ để đảm bảo các quyền lợi kinh tế của mình, trong khi đó Mỹ không cần thiết phải xem Trung Quốc là kẻ thù. Một chương trong cuốn sách được ông dành bày tỏ suy nghĩ thẳng thắn về sự sống, cái chết và cõi âm. Ông sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 9 tới. THIÊN ÂN