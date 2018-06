Thủ tướng New Zealand nhập viện sinh con đầu lòng

Văn phòng Thủ tướng ra thông cáo cho biết bà Ardern cùng chồng là Clarke Gayford đã đến bệnh viện Auckland vào lúc 5 giờ 50 sáng ngày 21-6 (giờ địa phương). Phó Thủ tướng Winston Peters sẽ giữ Quyền Thủ tướng New Zealand trong thời gian bà Ardern nghỉ thai sản, theo The Guardian.



Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và chồng cô Clarke Gayford. Ảnh: GETTY

Người đứng đầu đảng New Zealand trên hết sẽ đảm nhận tất cả công việc của bà Ardern, trong đó có điều hành các cuộc họp của nội các ở Wellington.



Bà Ardern, 37 tuổi, là nữ thủ tướng thứ ba của New Zealand và được bầu vào chính phủ từ năm ngoái. Thông tin bà mang thai được công bố hồi tháng giêng và dự sinh vào ngày 24-6. Việc nữ thủ tướng sinh con là một thông tin đầy phấn khởi nhiều người mong đợi, do đó rất nhiều tờ báo lớn ở New Zealand đã chạy các dòng tít liên tục trên trang web của họ về vấn đề này cũng như cử phóng viên săn từng mẩu tin tức tại bệnh viện.

“Đây là một ngày hạnh phúc và đại diện cho chính phủ liên minh chúng tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bà ấy và ông Clarke” – ông Peters nói.



Hình ảnh được chồng bà Ardern đăng lên mạng gần đây nhất khi bà đang làm việc. Ảnh: TWITTER

Bà Ardern cho biết bà sẽ nghỉ thai sản sáu tuần trước khi quay trở lại quốc hội. Ông Gayford chồng bà là một người dẫn chương trình truyền hình, hẳn sẽ rất bận rộn nhưng cũng đầy hạnh phúc khi lần đầu được làm cha.



Theo Reuters, có rất ít nhà lãnh đạo thế giới có con trong thời gian đương chức. Lịch sử đã ghi nhận trường hợp của bà Benazir Bhutto, người mang thai con trai năm 1990 khi là thủ tướng Pakistan.

Đối với New Zealand, đây là lần đầu tiên đất nước có thủ tướng mang thai khi đang tại nhiệm. Giới tính của em bé được giữ kín.