Thủ tướng Shinzo Abe: Nhật sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc

Ngày 27-2 (giờ địa phương), Công ty IHS Jane’s của Mỹ (chuyên phân tích thông tin quốc phòng và an ninh) cho biết Tập đoàn Tây An của Trung Quốc đang sản xuất máy bay tuần tra hàng hải MA60. Tin này do các cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc tiết lộ với IHS Jane’s tại triển lãm hàng không gần đây ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tập đoàn Tây An đã sản xuất máy bay Y-12 được triển khai tuần tra ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 12-2012. Máy bay MA60 có thể bay 10 tiếng (gấp đôi Y-12), sẽ được phân bổ cho các lực lượng bảo vệ biển. THIÊN ÂN