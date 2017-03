Thủ tướng Singapore kêu gọi ASEAN đoàn kết

Đài truyền hình Channel News Asia (Singapore) cho biết Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại Trường Đảng Trung ương ở Bắc Kinh hôm 6-9.

Ông nhận định các cường quốc đều mong muốn để ASEAN chủ động giải quyết tranh chấp và điều này đòi hỏi một ASEAN đoàn kết, hiệu quả và thân thiện. Ông ghi nhận ASEAN không nên đứng về bên nào nhưng cần hướng tới các giải pháp hòa bình. Nếu ASEAN chia rẽ, các nước thành viên có thể ngả về các thế lực hùng mạnh và biến Đông Nam Á thành vũ đài đối đầu.

Ông tin rằng nguyên tắc sáu điểm ASEAN đã nhất trí sẽ giải quyết được vấn đề và hy vọng ASEAN cùng Trung Quốc sớm khởi động đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Ông cho biết Singapore không đứng về bên nào và có ba lý do khiến Singapore quan tâm đến tranh chấp biển Đông: Singapore vẫn ủng hộ giải quyết tranh chấp trong hòa bình; tự do hàng hải ở biển Đông liên quan đến vấn đề sống còn và phát triển của Singapore; ASEAN rất quan trọng đối với Singapore tại Đông Nam Á. Ông cho rằng an ninh của Singapore phụ thuộc vào tình hình hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.

DUY KHANG