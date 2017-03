Thủ tướng Thái Lan khẳng định không dùng vũ lực đối với phe "áo đỏ"

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Jatuporn Promphan, một trong những nhà lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), nói rằng ông có trong tay kế hoạch chính phủ sẽ sử dụng vũ lực để đối phó với những người biểu tình. Thủ tướng Abhisit còn cho biết Chính phủ Thái Lan đã thành lập một ủy ban đặc biệt tạm thời để giám sát chặt chẽ mọi diễn biến.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij ngày 15-2 kêu gọi tất cả các đảng phái trong nước sớm chấm dứt xung đột hoặc gây ra các vụ bạo động vì lo ngại nền kinh tế đang trên đà phục hồi hiện nay sẽ suy sụp nếu nguy cơ bạo lực tái diễn. Theo Bộ trưởng Côn, nếu cuộc xung đột chính trị dai dẳng ở Thái Lan bùng phát thành làn sóng bạo lực và vượt khỏi tầm kiểm soát thì sẽ làm xói mòn thêm lòng tin của giới đầu tư - điều sẽ tác động tiêu cực tới đà tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Hiện Chính phủ Thái Lan đã triển khai ít nhất 20.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc để tăng cường đảm bảo an ninh trước thời điểm 26-2 khi tòa án ra phán quyết đối với số tài sản 2,3 tỉ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Quyền Cảnh sát trưởng quốc gia Pateep Tanprasert cho biết ông sẽ điều động thêm nhiều cảnh sát đến làm nhiệm vụ tuần tra ở thủ đô và sẽ yêu cầu quân đội tăng cường lực lượng tới để hỗ trợ duy trì an ninh tại Băng Cốc.

Theo TTXVN