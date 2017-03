Thủ tướng Thái Lan muốn đối thoại

Các cơ quan chính phủ ở Thái Lan đang chuẩn bị đối phó với chiến dịch biểu tình đóng cửa Bangkok diễn ra vào ngày 13-1 của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân. Báo Bangkok Post cho biết ngày 6-1, Bộ Giao thông Vận tải thông báo sẽ bố trí năm thanh tra giao thông tại năm khu vực chính ở Bangkok.

Bộ dự kiến biểu tình sẽ ảnh hưởng đến tối thiểu 1 triệu hành khách, 850.000 chủ xe, 150 tuyến đường, 137 tuyến xe buýt, 9 trạm xe điện, 13 trạm xe buýt, 5 trạm tàu hỏa, 149 trường học, 12 đại sứ quán, 88 trung tâm mua sắm, 85 văn phòng chính phủ và cảnh sát.

Chỉ huy phó cảnh sát TP Bangkok cho biết sẽ điều động 40 đơn vị cảnh sát (mỗi đơn vị 100-150 người) để duy trì trật tự vào các ngày biểu tình 7-1, 9-1 và 13-1. Các đơn vị quân cảnh sẽ được bố trí tại các cơ quan trọng yếu, tư dinh các nhân vật quan trọng và 64 giao lộ.





Áo in dòng chữ “Bangkok Shutdown” (Đóng cửa Bangkok) được bày bán tại địa điểm biểu tình trên đại lộ Ratchadamnoen ở Bangkok. Ảnh: BANGKOK POST

Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri đã lên truyền hình cảnh báo người dân không nên tham gia chiến dịch biểu tình đóng cửa Bangkok vì không chỉ vi phạm pháp luật, gây tổn hại cho quốc gia mà có thể bị thương nếu đụng độ xảy ra.

Cùng ngày, Bộ Thương mại đã kêu gọi người dân không nên hoảng hốt trước chiến dịch đóng cửa Bangkok. Bộ cam kết lưu thông hàng hóa sẽ không bị gián đoạn, vì vậy người dân không cần tích trữ nhu yếu phẩm.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Nattawut Saikua cho biết Bộ sẽ thành lập một phòng điều hành trong quá trình chiến dịch đóng cửa Bangkok diễn ra để giám sát giá cả hàng hóa, ngăn ngừa nạn đầu cơ tích trữ và nâng giá.

Về phía chính phủ, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tuyên bố trên mạng xã hội Facebook rằng bà muốn tổ chức đối thoại với Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân trước ngày 13-1. Bà đã kêu gọi quân đội đứng ra làm trung gian hòa giải.

Bà kêu gọi người dân ủng hộ bầu cử bởi hủy bỏ bầu cử sẽ khiến Thái Lan rơi vào bế tắc. Bà cũng kêu gọi các đối thủ chính trị nếu muốn bà rời khỏi chính trường thì nên chiến đấu trong bầu cử. Bà cho biết chính phủ đang xem xét áp dụng luật an ninh khẩn cấp và bà không muốn áp dụng luật này nhưng đây có thể là lựa chọn cuối cùng.

Theo báo The Nation (Thái Lan) ngày 6-1, Tổng Thư ký Văn phòng Thủ tướng Suranand Vejjajiva nhận định chiến dịch đóng cửa Bangkok mang tính chất đe dọa hơn là tự do ngôn luận và chính phủ có thể áp dụng luật an ninh khẩn cấp để trấn áp biểu tình khi cần thiết.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Suthep Thaugsuban tiếp tục dọa nếu phe biểu tình chiến thắng, bà Yingluck Shinawatra buộc phải rời Thái Lan và sẽ bị tịch thu tài sản.

Phó Chủ tịch đảng Dân chủ (đối lập) Ongart Klampaiboon đã kêu gọi bà Yingluck Shinawatra ngừng ngay các chiến thuật sau hậu trường. Ông cho rằng chính phủ cần kêu gọi phe áo đỏ (ủng hộ chính phủ) không nên biểu tình ở các tỉnh trong ngày 9-1 để tránh đụng độ.

Ngày 6-1, quân đội thông báo kế hoạch đưa vũ khí và pháo hạng nặng (trong đó có xe tăng) vào Bangkok vào tối 6-1 nhằm xoa dịu lo ngại xảy ra đảo chính quân sự. Quân đội giải thích nhiều vũ khí từ các kho ở Saraburi, Lop Buri và Chon Buri cũng sẽ được đưa vào Bangkok để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh chào mừng ngày thành lập quân đội 18-1.

DUY KHANG - LÊ LINH