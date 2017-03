Thủ tướng Thái vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thông báo ông Abhisit đã giành được 246 phiếu ủng hộ trên 186 phiếu chống về kiến nghị bất tín nhiệm, do phe đối lập đệ trình.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Phó Thủ tướng Suthep Thaungsuban trong cuộc tranh luận về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Nguồn: AFP

Năm thành viên khác trong nội các gồm Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban, Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sophon Zarum, Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavaniji và Ngoại trưởng Kasit Piromya cũng đều vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này.

Nội các Thái Lan sẽ nhóm họp ngay trong chiều 2/6 vì trước đó, Thủ tướng Abhisit thông báo có thể sẽ tiến hành cải tổ nội các sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.

Phe đối lập kiến nghị Quốc hội Thái Lan tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Abhisit và năm thành viên nội các với cáo buộc họ đã vi phạm nhân quyền khi sử dụng các biện pháp vũ lực để giải tán hoạt động biểu tình của phe "áo đỏ".

Ngay một số nghị sĩ thuộc đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đối lập trước đó cũng nói rằng có thể họ không ủng hộ kiến nghị của đảng này về bất tín nhiệm chính phủ.

Tình hình an ninh tại thủ đô Bangkok tiếp tục lắng dịu. Ngày 1/6, Thụy Điển thông báo dỡ bỏ khuyến cáo của nước này về du lịch Thái Lan với lý do an ninh ở Bangkok đã được cải thiện. Tuy nhiên, Thụy Điển vẫn duy trì khuyến cáo công dân không nên du lịch các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Theo TTXVN