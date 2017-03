Thực phẩm bẩn rộ lên ở Trung Quốc

Tám sự kiện trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nổi bật năm 2010 của Trung Quốc gồm: Nhà hàng lẩu Fat mama Trùng Khánh ở Tây An (tỉnh Sơn Tây) sử dụng dầu ăn tái chế từ nước gạo; nhiều cửa hàng ăn nhỏ sử dụng lại dầu vịt quay (dầu chảy ra trong lúc quay vịt); các tiệm mì, lẩu và quán ăn sử dụng phụ gia gọi là “một giọt thơm” (một giọt đủ làm nồi nước lã dậy mùi thịt gà); 71%-95% trong 167 sản phẩm đồ ngọt của 52 hãng danh tiếng có chất trans fat quá tiêu chuẩn (2%); gừng xông lưu huỳnh ở Tây An; đậu đũa xuất xứ từ tỉnh Hải Nam có hàm lượng thuốc trừ sâu vượt tiêu chuẩn; gạo thơm Ngũ Thường giả; nồi cơm điện có ruột bằng đất tử sa giả.