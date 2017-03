Thượng Hải (Trung Quốc): Năm vi phạm từ vụ cháy chung cư

Ngày 17-11, tổ điều tra vụ cháy khu chung cư giáo viên ở quận Tĩnh An (Thượng Hải) đã triệu tập hội nghị tại Thượng Hải. Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát an toàn quốc gia Lạc Lâm là tổ trưởng tổ điều tra nhận xét vụ cháy bộc lộ năm vi phạm nghiêm trọng:

- Các thợ hàn không đủ trình độ hành nghề, vi phạm trình tự thao tác, khi hỏa hoạn xảy ra đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

- Quá nhiều nhà thầu phụ thi công công trình cải tạo dẫn đến không bảo đảm an toàn lao động.

- Quản lý hiện trường thi công hỗn loạn, có hiện tượng chạy theo tiến độ.

- Sử dụng quá nhiều vật liệu dễ cháy như lưới bảo vệ bằng nhựa, ván tre tại hiện trường thi công.

- Cơ quan giám sát công trình không giám sát đến nơi đến chốn.

Tòa nhà chung cư giáo viên còn nghi ngút khói ngày 16-11.

Chiều 16-11, chính quyền TP Thượng Hải cũng đã tổ chức họp báo cho biết trong vụ cháy có 53 người chết, 70 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng, chưa tìm thấy thi thể hơn 40 người. Tám nghi phạm bị bắt.

Phó Giám đốc Công an TP Thượng Hải Trình Cửu Long cho biết nguyên nhân cháy do thợ hàn làm việc ở tầng 10 vi phạm an toàn lao động. Tia lửa hàn bắn ra đã bắt lửa vào các vật liệu dễ cháy. Lửa bùng phát dữ dội vì quanh tòa nhà có quá nhiều giàn giáo với vật liệu dễ cháy. Gió thổi khá mạnh nên lửa cháy theo phương thẳng đứng và lan nhanh.

Xe thang và xe cứu hỏa tiếp cận chung cư bị cháy rất khó khăn vì hai mặt của chung cư không có bục trên cao dành cho cứu hỏa và nhà ở trong khu vực cháy quá dày đặc.

3 tòa nhà cao 28 tầng được người dân gọi là khu chung cư giáo viên Giao Châu quận Tĩnh An vì có hai tòa nhà là ký túc xá giáo viên trong quận. Tòa nhà bị cháy là chung cư số 3. Ba tòa nhà được đưa vào sử dụng từ tháng 3-1998, là thí điểm trong kế hoạch cải thiện nhà ở của chính quyền quận.

Năm 2009, quận Tĩnh An thực hiện công trình cải tạo mặt ngoài các tòa nhà tập thể và chung cư xây dựng trước năm 1996, trong đó có công trình cải tạo tiết kiệm năng lượng và giữ nhiệt. Theo thông báo gửi cho các hộ dân, vốn cải tạo dự kiến 30 triệu nhân dân tệ (85,8 tỉ đồng VN). Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử của chính quyền quận Tĩnh An không hề có thông tin mời thầu.

Chung cư bị cháy được bắt đầu cải tạo tiết kiệm năng lượng và giữ nhiệt cách đây nửa tháng. Dân cho biết đơn vị thi công sử dụng một loại vật liệu màu xanh giống tấm xốp để ốp lên tường rồi quét xi măng bên ngoài. Cửa sổ hợp kim nhôm được thay bằng cửa sổ nhựa lõi thép.

Các kỹ sư xây dựng cho rằng vật liệu màu xanh ốp tường có thể là tấm xốp cách nhiệt XPS. Tấm xốp này giữ nhiệt nhưng khi bị bắt lửa thì cháy rất nhanh.

Tổng thầu công trình cải tạo chung cư bị cháy và công ty xây dựng chung cư này đều là doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Giao thông và xây dựng quận Tĩnh An.

Giữa tháng 10, đơn vị giám sát thi công phát hiện phương án lắp đặt giàn giáo và phương án an toàn thi công đều chưa được phê duyệt, công trường thi công có nhiều nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn không sửa.

Một ngày sau vụ cháy, Văn phòng Quốc hội Trung Quốc phát thông báo yêu cầu: - Tăng cường kiểm tra trách nhiệm an toàn PCCC; rà soát cơ chế quản lý an toàn, trang thiết bị PCCC và biện pháp PCCC. - Triển khai giáo dục và bồi dưỡng tuyên truyền PCCC. - Thực hiện nghiêm cơ chế trách nhiệm về PCCC: Lãnh đạo chủ chốt của địa phương là người chịu trách nhiệm đầu tiên, cán bộ phụ trách quản lý PCCC là người chịu trách nhiệm chính.

HOÀNG HẠNH (Theo Báo kinh tế thế kỷ 21)