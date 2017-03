Thượng viện Mỹ đã thông qua một loạt đề cử quan trọng

Bà Sarah Saldana đã được Thượng viện thông qua đề cử làm Giám đốc Cơ quan hải quan và nhập cư. (Nguồn: Getty Images)

Với 55 phiếu ủng hộ và 39 phiếu chống, công tố viên bang Texas Sarah Saldana đã được Thượng viện thông qua đề cử làm Giám đốc Cơ quan hải quan và nhập cư, vị trí đã bị bỏ trống hơn một năm nay. Như vậy, bà Saldana là người gốc Latinh đầu tiên lãnh đạo cơ quan này.Đề cử của bà Saldana được ông Obama trình lên Thượng viện từ tháng 8 với sự ủng hộ của cả hai đảng. Tuy nhiên đề cử này đã bị ách lại từ tháng 11 sau khi Tổng thống Obama ký sắc lệnh hành chính cải tổ hệ thống nhập cư-nhập tịch, theo đó cho phép hàng triệu người di cư không đủ giấy tờ hiện đang ở Mỹ có cơ hội được nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Phe Cộng hòa đã tuyên bố sẽ ngăn cản chủ trương mà họ mô tả như “một cuộc đại ân xá” này.Cũng với 55 phiếu ủng hộ, Thượng viện Mỹ đã đồng ý bổ nhiệm ông Antony Blinken, một trợ lý thân cận của Tổng thống Obama, làm Thứ trưởng Ngoại giao nước này. Trên cương vị Phó cố vấn an ninh quốc gia hiện nay, ông Blinken đã giúp chính quyền Tổng thống Obama phác thảo chiến lược chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời được cho là người "đứng sau cánh gà" trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran.Trong ngày 16/12, Thượng viện cũng thông qua đề cử Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia (NCC) đối với ông Nicholas Rasmussen. Ông Rasmussen giữ chức Phó Giám đốc NCC, một đơn vị thuộc Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, từ năm 2012. Trước đó, ông từng công tác tại Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ từ năm 2007-2012 với vai trò trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ.Trong khi đó, ông Mark Rosekind, 59 tuổi, đã chính thức trở thành người đứng đầu Cơ quan giám sát an toàn xe hơi Mỹ trong bối cảnh rộ lên nhiều lời phàn nàn về sự giám sát cẩu thả của cơ quan chức năng đối với công tác thu hồi xe liên quan đến các lỗi gây chết người.Cũng trong ngày 16/12, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc gia hạn chính sách cắt giảm thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp, được thông qua từ thời cựu Tổng thống George W.Bush và hết hạn từ cuối năm 2013.Với 76 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đồng ý khôi phục hiệu lực hồi tố của 55 đạo luật miễn giảm thuế chiểu theo luật pháp hiện hành. Nếu được Tổng thống Obama phê duyệt, các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ sẽ tiết kiệm được hàng tỷ USD tiền thuế phải đóng trong năm nay.Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ đã không đạt được đồng thuận để tiến hành bỏ phiếu về dự luật gia hạn chương trình bảo hiểm chống khủng bố vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.Điều đó có nghĩa dự luật này sẽ phải được trình lại tại cả hai viện Quốc hội khóa mới vào kỳ họp diễn ra vào tháng 1/2015, mặc dù tuần trước đã được Hạ viện Mỹ thông qua.Chính quyền của Tổng thống Obama được cho là sẽ phải đối mặt với hai năm cuối nhiệm kỳ không dễ dàng sau khi để tuột nốt quyền kiểm soát Thượng viện vào tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ hôm 4/11 vừa qua.

Sau khi nhận kết quả thất bại, Tổng thống Obama đã cam kết hợp tác với các nghị sỹ Cộng hòa nhưng cũng không quên cảnh báo sẽ bảo vệ chương trình nghị sự cốt lõi của mình./.

Theo Vietnam+