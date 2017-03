Thượng viện Mỹ đồng ý bán vũ khí cho Saudi Arabia

Dự luật đề nghị cấm bán vũ khí cho Saudi Arabia với lý do số vũ khí này sẽ bị thất thoát trong khu vực đồng thời do Saudi Arabia giữ vai trò trong cuộc xung đột đẫm máu tại Yemen.

Ngày 9-8 vừa qua, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép bán 1,15 tỉ USD trang thiết bị quân sự cho Saudi Arabia, trong đó có hơn 130 chiếc xe tăng Abrams và 20 xe bọc thép phá mìn.





Các nghị sĩ ủng hộ dự luật trên cho rằng nội chiến ở Yemen ngày càng khốc liệt là do Saudi Arabia can thiệp. Tháng 3-2015, liên quân các nước Ả Rập do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào Yemen nhằm tái lập quyền lực cho Tổng thống Abd-Rabbo Mansour Hadi (sống lưu vong).

Theo LHQ, hành động can thiệp quân sự này đã làm tối thiểu 10.000 người thiệt mạng, trong đó có 4.000 dân thường. Một nghiên cứu của báo The Guardian công bố giữa tháng 9 cho thấy tối thiểu 1/3 số vụ không kích của liên quân nhắm vào các mục tiêu dân sự (ảnh).