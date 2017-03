Thụy Điển: Đám cưới hoàng gia gây tranh cãi

Người dân Thụy Điển đang chất vấn về khoản chi phí 20 triệu kronor (2,5 triệu USD) cho lễ cưới hoàng gia, mà một nửa trong số này sẽ được lấy từ tiền thuế của người dân. Hoàng gia Thụy Điển lý giải đây là chi tiêu hợp lý do lễ cưới sẽ giúp mang lại lợi nhuận cho ngành du lịch và dịch vụ bán đồ lưu niệm.

Theo Hoàng gia Thụy Điển, một nửa chi phí đám cưới sẽ do Quốc vương Carl XVI Gustaf chi trả và nửa còn lại sẽ do chính phủ phụ trách. Ngoài ra, chính quyền Thụy Điển còn dự kiến chi thêm 10 triệu kronor cho việc sửa sang thánh đường, an ninh và đón báo chí quốc tế.

Song, các ý kiến phản đối từ dân chúng vẫn gia tăng. Kể từ khi Công chúa Victoria (32 tuổi) và hôn phu Westling (36 tuổi) thông báo về lễ đính hôn 1 năm trước, số thành viên đăng ký của Hiệp hội Cộng hoà Thụy Điển đã tăng lên 6.000 người và hơn 56.000 người đã tham gia nhóm Facebook kêu gọi tẩy chay việc dùng thuế của dân chi cho đám cưới.

Ngoài ra, người dân Thụy Điển còn chia rẽ giữa việc Công chúa Victoria kết hôn với một đại diện thường dân. Trong lúc ý kiến ủng hộ cho rằng điều này giúp tăng uy tín hoàng gia, một số khác lại cho rằng vị hôn phu bình dân đã phá hỏng hình ảnh cổ tích mà Vương triều Thụy Điển cần có để tồn tại.

Công chúa Victoria sinh ngày 14.7.1977 tại Stockholm. Khi 3 tuổi, công chúa chính thức trở thành người thừa kế ngai vàng. Năm 15 tuổi, Công chúa Victoria đã bắt đầu theo vua cha đi thăm các nước. Sau đó, cô sang Mỹ học Đại học Yale và thực tập tại Đại sứ quán Thụy Điển tại đây.

