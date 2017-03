Thủy thủ Nga uống say lái tàu 7.000 tấn đâm vào đá

Theo báo cáo của MAIB, trong giờ nghỉ ở cabin của con tàu Lysblink Seaways, thuyền trưởng “đã nhận một cuộc điện thoại riêng khiến anh ấy tỏ ra lo lắng”. Sau đó, anh này đã uống khoảng nữa lít rượu rum.



Theo DailyMail, ca trực của thuyền trưởng bắt đầu lúc nửa đêm và anh này là người trực tàu duy nhất vào thời điểm đó. Do say rượu nên thuyền trưởng đã không thể chuyển hướng con tàu khi nó đi ngang qua khu vực Sound of Mull, Scotland.





Tàu Lysblink Seaways gặp tai nạn ở Scotland. (Ảnh: PA)

Báo cáo viết: “Sự cố xảy ra có thể được giải thích là do thuyền trưởng đã uống rượu. Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho thấy kỹ năng điều hướng tàu kém cỏi của các thủy thủ, các phương pháp kiểm soát con tàu trong tình trạng thuyền trưởng mất khả năng làm chủ cũng bị bỏ qua. Những phương pháp đó nếu được áp dụng thì tai nạn đã không xảy ra”.

Tàu Lysblink Seaways là tàu chở hàng 7.409 tấn của Anh. Hồi tháng 2, con tàu này đã bị mắc cạn khi đang di chuyển với tốc độ cao gần Kilchoan, bán đảo Ardnamurchan trong chuyến đi từ TP Belfast của Anh đến Na Uy. Quy định của tàu không cho phép thủy thủ uống rượu.

Nồng độ cồn trong hơi thở của thuyền trưởng được đo là 2.7 mg/lít, vượt mức cho phép đối với thủy thủ chuyên nghiệp ở Anh tám lần.