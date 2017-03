Thuyền trưởng phà đắm bỏ mặc hành khách để thoát thân

Thuyền trưởng phà Sewol Lee Joon-seok đội mũ trùm đầu tránh mặt báo giới và người thân hành khách (Nguồn: AP)

Các tin tức chưa được xác nhận nói rằng Lee Joon-seok (69 tuổi) là một trong những người đầu tiên tìm cách rời phà tới nơi an toàn sau khi phương tiện chở theo 475 hành khách và thủy thủ đoàn này bắt đầu bị nghiêng trong sáng sớm ngày 16/4. Con phà sau đó đã chìm tại vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc.



Lee giờ phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự. Ông này có thể sẽ đối diện với các cáo buộc tắc trách dẫn tới chết người và vi phạm lật quản lý hành vi của thủy thủ đoàn.



Ông này đã xin lỗi các hành khách và gia đình họ khi bị đưa đi thẩm vấn tại đồn cảnh sát Mokpo.



Gương mặt ẩn dưới một chiếc mũ trùm đầu, Lee nói với các phóng viên: "Tôi thực sự xin lỗi. Tôi thấy hổ thẹn sâu sắc. Tôi không thể nói thành lời".



Nhiều người sống sót nói với báo chí rằng Lee là một trong những người đầu tiên được cứu sống khi con phà gặp nạn, dù không ai tận mắt thấy ông này rời phà.



Tuần duyên Hàn Quốc và công ty điều hành phà Chonghaejin Marine đã từ chối bình luận.



Có tới 300 hành khách đã mất tích sau khi Sewol chìm. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ đã bị ảnh hưởng nặng nề do điều kiện thời tiết xấu.



Nhiều người mất tích là các học sinh trung học, đang đi du lịch tới đảo Jeju.



Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, nhưng một số giả thuyết đã được nêu ra gồm phà mất cân bằng do hàng hóa xê dịch trong lúc di chuyển, hoặc nó đã đâm phải đá ngầm.

Công tác cứu hộ trên phà bị đắm Sewol (Nguồn: AP)

Đây là tai nạn hàng hải tệ nhất từ sau vụ chìm tàu du lịch Costa Concordia ở ngoài khơi Italy năm 2012 khiến 32 người thiệt mạng. Trong vụ việc đó thì thuyền trưởng Francesco Schettino cũng đã bị truy tố vì đã rời bỏ tàu, bỏ mặc hành khách kẹt lại.