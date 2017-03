Lý do chính do an ninh bất ổn. Liên minh Luật pháp quốc gia của Thủ tướng Maliki giành nhiều phiếu ở thủ đô Baghdad và trong cộng đồng người Shiite ở miền Nam. Liên minh Iraqiya của cựu Thủ tướng Allawi chiếm nhiều phiếu ở miền Bắc và miền Tây. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

TH.ÂN (Theo BBC)