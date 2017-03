Tiết lộ chương trình XKeyscore giám sát Internet

Hiện thời Edward Snowden đã rời khu vực quá cảnh trong sân bay Sheremetyevo ở Moscow đến một nơi an toàn.

Hôm 31-7 (giờ địa phương), báo The Guardian (Anh) tiếp tục công bố tài liệu mật do Edward Snowden cung cấp. Báo cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã sử dụng chương trình XKeyscore để giám sát Internet và xem đây là công cụ giám sát hiệu quả nhất vì gần như có thể biết hết mọi hành động của đối tượng truy cập mạng. 500 máy chủ trên khắp thế giới được sử dụng phục vụ cho chương trình này.

Theo báo Le Monde (Pháp), chương trình XKeyscore có thể cho biết: Nội dung thư điện tử và người nhận thư; thông tin trao đổi qua Facebook; lịch sử truy cập; nội dung tìm kiếm; mã số IP của người truy cập. Dữ liệu sẽ được NSA lưu trữ 3-5 ngày. Dữ liệu quan trọng được lưu trữ lâu hơn.

Báo The Guardian cho biết nhờ XKeyscore, Mỹ đã bắt giữ hơn 300 phần tử khủng bố. Ví dụ: Chương trình XKeyscore có thể giúp tìm kiếm hoạt động bất thường của đối tượng đang truy cập như sử dụng ngôn ngữ không phù hợp với khu vực đang cư trú, sử dụng mật mã, tìm kiếm chủ đề đáng nghi ngờ.

Cùng ngày, mạng xã hội Twitter (Mỹ) thông báo trong nửa đầu năm 2013, các chính phủ đã gửi cho Twitter 1.157 yêu cầu cung cấp thông tin về người sử dụng, trong đó 78% từ chính phủ Mỹ và 8% từ chính phủ Nhật. Twitter đã cung cấp cho Mỹ 67% tổng số yêu cầu. Các yêu cầu chủ yếu liên quan đến điều tra tội phạm. Sáu tháng cuối năm 2012 chỉ có 1.009 yêu cầu và sáu tháng đầu năm 2012 là 849 yêu cầu.

Trong ngày 31-7, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ thông báo đã giải mật một số tài liệu. Trong số đó có:

Giấy phép của Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài cấp ngày 25-4-2013 yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Verizon mỗi ngày phải cung cấp cho NSA toàn bộ các siêu dữ liệu (số được gọi, thời gian gọi) trong ba tháng.

Tài liệu năm 2011 mô tả các chương trình giám sát được soạn thảo để xin Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài tiếp tục cấp phép hoạt động. Sau đó, chương trình giám sát điện thoại đã được gia hạn đến năm 2015.

