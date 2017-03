Tiết lộ mới: Mỹ chuẩn bị tấn công Nhà nước Hồi giáo

Ngày 22-8 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo (tên cũ là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông) sát hại nhà báo Mỹ James Foley một cách hèn hạ.

Hội đồng Bảo an đã yêu cầu các tổ chức thánh chiến cực đoan trả tự do cho các con tin ngay tức khắc và vô điều kiện. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh cần phải đưa ra trước pháp luật các thủ phạm đã tiến hành hành động khủng bố đê hèn và kêu gọi các nước hợp tác với Mỹ thực hiện mục tiêu này.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Mỹ, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes tuyên bố sự kiện phiến quân Nhà nước Hồi giáo hành quyết nhà báo James Foley là hành vi tấn công khủng bố chống nước Mỹ.

Ông cho biết đến giờ phút này chưa có giải pháp quân sự đặc biệt nào được đệ trình Tổng thống Obama ngoại trừ các phi vụ không kích của máy bay Mỹ ở miền Bắc Iraq. Dù vậy ông khẳng định Mỹ đang xem xét nhiều giải pháp để trả đũa, trong đó không loại trừ giải pháp tấn công ở Syria nếu cần thiết.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo theo biếm họa của MANNY FRANCISCO ở Manila (Philippines)

Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ Mỹ và để công lý được thực thi sau vụ sát hại man rợ James Foley. Chúng tôi đang tích cực xem xét làm điều cần thiết để trả đũa mối đe dọa này và chúng tôi sẽ không bị hạn chế trong phạm vi biên giới”.

Khi được hỏi Mỹ ứng xử với vấn đề con tin bị bắt cóc như thế nào, ông nhắc lại Mỹ kiên quyết phản đối trả tiền chuộc cho bọn khủng bố vì làm như vậy chỉ khuyến khích bọn khủng bố tăng cường bắt cóc người nước ngoài hơn nữa. Ông cho rằng các nước ủng hộ trả tiền chuộc là điều vô lý.

AFP ghi nhận từ lâu Mỹ và Anh kiên quyết không trả tiền chuộc cho bọn khủng bố. Tuy nhiên, một số nước châu Âu như Pháp tuy bề ngoài tỏ thái độ phản đối nhưng ngấm ngầm giao tiền chuộc qua trung gian.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nhận định nhiệm vụ của Mỹ hiện thời mới chỉ dừng lại ở chỗ chặn đứng Nhà nước Hồi giáo bằng cách ủng hộ, tư vấn và yểm trợ cho quân đội Iraq và người Kurd. Kết quả cho thấy đã chặn đứng được phiến quân.

Ông giải thích phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường năng lực nhanh chóng ở Iraq nhờ tiền bạc thu được từ hoạt động tội phạm, tiền quyên góp và tiền chuộc từ lực lượng ở hậu cứ Syria.

Ông cho rằng giải quyết vấn đề phiến quân Nhà nước Hồi giáo không chỉ duy nhất dưới góc độ quân sự mà còn cần nhiều giải pháp khác. Ông tuyên bố phương cách tốt nhất để đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo là thực hiện chiến lược đa chiều mang tính chất khu vực, quốc tế và liên tổ chức.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 23-8 dẫn nguồn từ một quan chức quân sự Mỹ (giấu tên) tiết lộ Lầu Năm Góc đã chuẩn bị tấn công các mục tiêu rất quan trọng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo như bọn đầu sỏ phiến quân trong khoảng thời gian từ một giờ đến một tuần. Nếu mục tiêu là trại huấn luyện thì Mỹ có thể tiến hành tấn công nhanh chóng hơn.

DẠ THẢO