Tiết lộ những giờ phút cuối cùng của trùm phátxít Adolf Hitler

Cuốn sách mới được xuất bản mang tên "Hitler's Last Day: Min by Min" (Tạm dịch: Những giây phút cuối đời của Hitler) do hai tác giả Jonathan Mayo và Emma Craige chấp bút đã tiết lộ một cách chi tiết từng phút một về ngày cuối cùng trong cuộc đời của trùm phátxít Đức trong boongke ở Berlin cách đây 70 năm.