'Tiểu vương' của IS tại Philippines đã bị tiêu diệt!

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), bốn quan chức quân đội và cảnh sát giấu tên Philippines ngày 16-10 cho hay: Isnilon Hapilon - người nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đồng thời là kẻ cầm đầu nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng tại TP Marawi. Ngoài ra, Omarkhayam Maute - thủ lĩnh nhóm Maute cũng đã bị các lực lượng an ninh triệt hạ.



Abdullah Maute, Isnilon Hapilon và Omar Maute (từ trái qua). Ảnh: Philippines News Now

Hai thủ lĩnh trên bị tiêu diệt khi quân đội Philippines tấn công để giải cứu con tin, theo Rappler. Các quan chức trên cho hay thi thể của hai trùm khủng bố này được tìm thấy ở Marawi ngày 16-10.



Gương mặt Isnilon Hapilon đã lọt vào khung hình của camera một binh sĩ Philippines, qua đó giúp cơ quan chức năng nước này xác nhận trùm khủng bố đã bị tiêu diệt. Hapilon mặc áo khoác đen bên ngoài áo phông cùng màu. Các nhóm khủng bố này luôn mặc màu này kể từ khi bắt đầu cuộc vây chiếm Marawi. Hình ảnh này đã được người dân ở Marawi lan truyền.

Các lãnh đạo quân sự Philippines tháng trước cho hay ba thủ lĩnh của nhóm Maute đã lần lượt bị tiêu diệt trong các trận chiến diễn ra ở TP Marawi, tuy nhiên vẫn còn hai thủ lĩnh khủng bố trên sống sót. Đã có ít nhất 17 con tin, trong đó có một trẻ sơ sinh và phụ nữ, được quân đội Philippines giải cứu trong vụ đấu súng triệt hạ hai trùm khủng bố. Các quan chức cho hay trận chiến dự kiến sẽ đi đến hồi kết nội trong tuần này.

Omar, cùng với anh em ruột tên Abdullah dưới ngọn cờ đen của IS bắt đầu tấn công, châm lửa đốt Trường CĐ Dansalan hồi tháng 5, đánh dấu bắt đầu chiếm TP Marawi.

Còn Hapilon được cho là đứng đầu nhánh IS ở Philippines. Sau khi Abu Sayyaf tuyên bố trung thành với IS vào năm 2015, Isnilon Hapilon đã được nhóm khủng bố khét tiếng này phong làm "tiểu vương" tại Philippines và Đông Nam Á. Người này rời hang ổ ở Basilan năm 2016 để tham gia các hoạt động của nhóm Maute ở Butig, Lanao Del Sur, nơi Omar cùng Abdullah mở đợt tấn công chiếm trung tâm Butig. Hapilon cùng anh em Maute đều thề trung thành với IS.