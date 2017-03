LTS: Ngày 16-11, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack đến thăm Việt Nam. Nhân dịp này, báo Wall Street Journal (Mỹ) đã đăng bài viết có tựa đề Tìm kiếm thương mại của Chủ tịch Viện Nghề cá quốc gia Mỹ John Connelly. Bài viết ghi nhận cần phải chống bảo hộ bắt đầu từ Mỹ.

Trong chuyến thăm Việt Nam ngày 16-11, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack muốn vận động Việt Nam mở cửa cho hàng hóa xuất khẩu Mỹ.

Chuyến thăm của ông Tom Vilsack cũng là một phần trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương nhằm bảo đảm các sản phẩm Mỹ nhận được quyền lợi công bằng trong các quy định và trong giám sát của chính phủ các nước. Tuy nhiên, sự công bằng đó phải bắt đầu từ nước Mỹ.

Một trong những thách thức ngày càng gia tăng sức ép trong các vấn đề thương mại quan trọng Mỹ-Việt là chính sách bảo hộ đối với cá pangasius (cá tra, cá ba sa) của Việt Nam.

Do mùi vị và hình dạng của cá tra và cá ba sa giống với cá da trơn ở Mỹ (catfish) nên nông dân nuôi cá da trơn ở Mỹ bực tức. Họ đã thuyết phục Quốc hội Mỹ dựng hàng rào phi thuế quan đối với cá tra và cá ba sa nhập khẩu.

Thu hoạch cá ba sa ở Việt Nam. Ảnh: WORLDFISHING & AQUACULTURE

Năm 2002, Hiệp hội Nông dân cá da trơn Mỹ đã vận động Quốc hội cấm các nhà nhập khẩu Mỹ bán cá tra và cá ba sa Việt Nam tại thị trường Mỹ với tên gọi catfish mà phải bán với tên gọi pangasius.

Hành động này không ngăn được người tiêu dùng giảm ưa chuộng đối với cá tra và cá ba sa Việt Nam. Vậy nên giờ đây, Hiệp hội muốn Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa cá tra Việt Nam trở lại với tên gọi catfish để có thể áp đặt quy trình kiểm tra an toàn mới chỉ dành riêng cho catfish (trong khuôn khổ dự luật Nông nghiệp Mỹ 2008).

Động thái này không đúng về mặt khoa học. Pangasius và catfish là hai loài hoàn toàn khác biệt và không có bằng chứng cho thấy chúng có bất cứ rủi ro an toàn thực phẩm cao hơn so với loài cá khác. Không có lý do gì để áp đặt quy trình kiểm tra riêng biệt cho hai loài cá này. Và đây không phải là cách để đối xử với một người bạn ngày càng quan trọng như Việt Nam.

Đặt ra rào cản phi lý đối với các sản phẩm Việt Nam (Bộ trưởng Tom Vilsack sẽ làm như vậy nếu như ông xếp cá tra và cá ba sa vào hạng mục catfish theo các quy định bảo hộ mới) sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ bằng hữu này. Điều này cũng làm tổn hại đến nỗ lực hướng đến Đông Nam Á của Tổng thống Obama, đặc biệt trên mặt trận kinh tế.

Xét đến khả năng trả đũa của Việt Nam, việc hạn chế cá tra và cá ba sa sẽ gây nguy hiểm cho các chiến lược ưu tiên của Sáng kiến xuất khẩu quốc gia của Tổng thống Obama.

Vào thời điểm quan trọng này, khi Tổng thống Obama đang phải tìm cách mở rộng mậu dịch tự do ra thế giới, “Hãy làm như tôi nói, chứ đừng như tôi làm” là thông điệp rất yếu. Cá tra và cá ba sa chỉ là một trường hợp cho thấy chính sách bảo hộ của Mỹ và các thị trường khác đang theo dõi Mỹ đối xử thế nào với những người bạn của mình.

Gần đây, các hiệp hội kinh doanh đậu nành, thịt bò, thịt heo, sữa, gà tây, trứng và ngũ cốc đã cảnh báo Bộ trưởng Tom Vilsack rằng quy định kiểm tra an toàn mới đề xuất (đối với cá tra và ba sa) sẽ gây thiệt hại cho nông dân Mỹ. Các hiệp hội cho rằng chính phủ Mỹ tiếp tục thực hiện quy định bảo hộ cá catfish như vậy sẽ có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực trong tương lai của Mỹ nếu các nước hiểu rằng Mỹ vẫn tiếp tục đặt ra các rào cản phi lý và thiếu cơ sở khoa học. (Trích bài viết của Chủ tịch Viện Nghề cá quốc gia Mỹ John Connelly)

JOHN CONNELLY

LÊ LINH dịch