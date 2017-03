Tìm thấy xác chỉ huy khét tiếng của IS

Theo trang tin Alalam ngày 10-10, một nguồn tin an ninh giấu tên của Li-băng cho biết thi thể Abu Bakr al-Raqqawi, một thành viên cấp cao của nhóm khủng bố Takfiri đã được tìm thấy ở huyện Wadi Aata, thị trấn Arsal, cách thủ đô Beirut chừng 124 km về phía đông bắc vào sáng 9-10. Nhóm khủng bố Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nguồn tin cho biết thêm Raqqawi có khả năng cao đã bị người dân thị trấn Arsal tiêu diệt. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông địa phương cho hay các chiến binh từ nhóm khủng bố đối thủ Jabhat Fateh al-Sham mới là bên đứng đằng sau vụ này.



Lực lượng an ninh Li-băng. Ảnh: ALALAM

Raqqawi bị cho là thủ phạm đứng sau vụ sát hại binh sỹ thuộc Lực lượng An ninh Nội địa (ISF) Zaher Ezzeddine hồi tháng 1 năm ngoái.



Các phần tử thuộc IS và Mặt trận Fateh al-Sham (tiền thân là Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda) ẩn náu tại khu vực dọc biên giới Li-băng - Syria. Quân đội Li-băng thường xuyên nã pháo vào các vị trí của chúng.



Theo Tân Hoa xã, tháng 8-2014, hai nhóm Hồi giáo cực đoan trên đã giành quyền kiểm soát Arsal trong một thời gian ngắn trước khi bị quân đội đánh bật khỏi đây sau vài ngày giao tranh đẫm máu.



Tuy nhiên, trước khi rút lui, phiến quân đã bắt cóc hơn 30 binh sĩ và cảnh sát. Mặt trận Al-Nusra đã hành quyết bốn người và IS đã sát hại một người. Hiện còn chín người vẫn đang bị IS cầm giữ.