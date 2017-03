Tin tặc trả đũa cho Wikileaks

Công bố thông tin về an ninh quốc gia chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Các biên tập viên và luật sư của báo New York Times đã phải bàn luận rất kỹ. Theo tôi, hành động của chúng tôi là hợp pháp, có trách nhiệm và quan trọng để đạt được một xã hội dân chủ. Trưởng văn phòng báo New York Times (Mỹ) tại Washington DAVID SANGER phát biểu ngày 8-12