Tình báo Đức: MH17 nhiều khả năng bị quân ly khai Ukraine bắn

Gần chín tuần sau vụ chiếc máy bay chở khách MH17 của Malaysia bị rơi ở Ukraine, ngày càng có nhiều thông tin cho thấy chiếc Boeing này đã bị lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine bắn hạ.





Truyền thông Đức ngày 17/9 dẫn lại nguồn của tờ Hình ảnh cho biết, một báo cáo mật của Cục Tình báo nước ngoài (BND) tiết lộ rằng có thể Nga đã triển khai một hệ thống phòng không SA-22 PANTSIR S-1 ở Đông Ukraine.Thông tin này bắt nguồn từ câu hỏi của chuyên gia quốc phòng thuộc đảng Cánh tả Alexander Neu gửi Chính phủ liên bang Đức. Vì những lý do an ninh quốc gia, báo cáo này cho đến nay vẫn được lưu giữ tại cơ quan tình báo của Quốc hội liên bang.Theo các thông tin, vào ngày 15 và 25/8 vừa qua, hệ thống tên lửa phòng không SA-22 đã được phát hiện ở Ukraine. BND cho rằng, do loại vũ khí này không thuộc phiên chế quân đội Ukraine nên rất có thể chúng nằm trong tay của lực lượng ly khai./.