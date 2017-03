Tình báo Mỹ: IS đang suy yếu

Các viên chức Mỹ cho biết các nhân tố như thương vong trên chiến trường và số lượng lính bỏ trốn có thể là lí do cho sự suy giảm gần 20% quân lính IS, và nói rằng tin tức cho thấy Mỹ đang tiến hành một chiến dịch nhằm tiêu diệt IS.



Tin tình báo mới cũng ước tính dù IS vẫn còn nguy hiểm nhưng lực lượng đã giảm đáng kể. Người phát ngôn của Nhà Trắng Josh Earnest cho biết số lượng quân IS thương vong rất nhiều.



Một thành viên trung thành với IS đang phất cờ IS ở Raqqa ngày 29-6-2014





Các đồng minh của Mỹ đang nỗ lực chiến đấu chống IS. Lực lượng an ninh Iraq do Mỹ đứng sau và lực lượng dân quân và những nhóm đối lập ôn hòa ở Syria đã góp phần chiến đấu chống IS. Chiến dịch trên không của Mỹ đã tiến hành hơn 10.000 cuộc xuất kích chống lại những phần tử cực đoan IS.

Cùng lúc đó, những tổ chức quốc tế bắt đầu ngăn cản những người nước ngoài tham gia IS.

IS đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết trong việc bổ sung lực lượng. “Sự suy giảm này là kết quả của thương vong trên chiến trường, số lượng lính bỏ trốn, các hành động kỷ luật nội bộ của IS, khó khăn trong chiêu mộ lính và trở ngại khi lính nước ngoài phải đối mặt khi đến Syria”, Emily Horne, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia cho biết.