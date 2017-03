Tình hình sự cố hạt nhân ở Nhật Bản sáng 14/3/2011

Vì nhiều lý do phức tạp trong đó chủ yếu là hư hỏng do tác động của trận động đất mạnh gần 9 độ richter mà Nhà máy điện hạt nhân Fukushima No. 1 đã mất chức năng làm mát, trong khi đó nhiều người lo ngại rò rỉ phóng xạ từ nhà máy này sẽ tạo nên một thảm kịch thứ 3 sau động đất và sóng thần.

Nhà chức trách hiện nay đang tiến hành bơm nước (mặn) vào làm mát lõi lò phản ứng để giải quyết sự cố.

Các nhân viên cứu hộ trong trang phục mặt nạ phòng độc, chống nhiễm xạ tại Nhật Bản

Ngày 14/3/2011, cơ quan chủ quản, điều hành các nhà máy điện hạt nhân ở miền bắc Nhật Bản là tập đoàn Tepco (Tokyo Electric Power Co) cũng đã thông báo rằng họ đã báo cáo tình trạng gia tăng mức phát tán phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima No. 1 lên chính phủ nước này.

Cấp độ phát tán phóng xạ tại nhà máy trên đã được ghi nhận ở mức 751.2 microsievert mỗi giờ vào sáng sớm ngày 14/3. Một phát ngôn viên của Tepco cho biết ở mức độ này, phóng xạ mạnh tương đương với hình thức chụp X- quang chiếu dạ dày của bệnh nhân.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính cho tới thời điểm này, khoảng 600.000 ngàn thường dân Nhật Bản đã phải di tản khẩn cấp trong 3 ngày qua sau khi động đất, sóng thần và mối lo ngại hạt nhân đang hiện hữu ở Nhật Bản.

Theo Lê Dũng (VTC News/AFP, Kyodo)