Tỉnh trưởng tỉnh Punjab bị ám sát

Ngày 5-1, thi thể ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab (tỉnh lớn nhất Pakistan, tập trung hơn 50% GDP), đã được đưa đi an táng tại TP Lahore (tỉnh Punjab) trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai bảo vệ an ninh.

Tổ chức Hồi giáo Jamaat-e-Ahl-e-Sunnat (phiến quân Taliban) cảnh báo các tín đồ Hồi giáo không được cầu nguyện và thương tiếc tỉnh trưởng Salman Taseer, nếu không sẽ lãnh hậu quả tương tự.

Hôm trước đó, tỉnh trưởng Salman Taseer đã bị cận vệ Mumtaz Qadri bắn chín phát súng vào lưng trong khi ông chuẩn bị bước lên xe sau khi ăn trưa tại nhà hàng trong chợ Kohsar ở thủ đô Islamabad. Hung thủ đã đầu hàng cảnh sát.

Hung thủ (phải) ám sát tỉnh trưởng Salman Taseer bị bắt ngày 4-1. Ảnh: REUTERS

Tỉnh trưởng Salman Taseer là lãnh đạo cấp cao của đảng Quyền lực nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền và là bạn thân của tổng thống. Sau cái chết của ông, những người ủng hộ PPP đã biểu tình bày tỏ lòng thương tiếc. Tổng thống Asif Ali Zardari tuyên bố ba ngày quốc tang, lần quốc tang quan trọng nhất từ khi cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát hồi cuối năm 2007. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rehman Malik đứng đầu cuộc điều tra.

Theo cơ quan điều tra, hung thủ lên kế hoạch ám sát từ bốn ngày trước và khai rằng sát hại tỉnh trưởng Salman Taseer vì ông đã vận động cải cách luật chống báng bổ.

Cảnh sát thị trấn Khangarh (tỉnh Punjab) đã bắt giữ một nghi can. Ngày 1-1, trong một cuộc tụ tập phản đối sửa đổi luật chống phỉ báng, nghi can này đã công khai treo thưởng 20-30 triệu rupee (từ gần 4,5 đến hơn 6,7 tỉ đồng VN) cho người giết tỉnh trưởng Salman Taseer.

Sự kiện tỉnh trưởng Salman Taseer bị ám sát không chỉ là mất mát lớn đối với PPP mà còn đào sâu khủng hoảng chính trị vốn đã trầm trọng sau khi đảng Phong trào Quốc gia thống nhất (MQM) và đảng Hội đồng tăng lữ Hồi giáo (JUI-Jamiat Ulema Islam) rời bỏ liên minh cầm quyền để gia nhập liên minh đối lập, đẩy PPP vào thế không còn chiếm đa số ghế trong Quốc hội.

Ngày 4-1, cựu Thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Nawaz (PML-N) tuyên bố trong vòng ba ngày chính phủ phải trả lời yêu cầu chín điểm của PML-N nếu muốn PML-N tiếp tục ủng hộ chính phủ, đồng thời phải thực hiện yêu cầu trong một tháng rưỡi. Mặt khác, PML-N tuyên bố sẽ vận động Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Yousuf Raza Gilani.

Yêu cầu chín điểm gồm minh bạch chi tiêu ngân sách quốc phòng, điều tra vụ giết tộc trưởng Nawab Akabr Bugti, làm tốt công tác giải trình, giảm giá nhiên liệu, giải trình về cựu Tổng thống Pervez Musharraf, giảm chi tiêu chính phủ 30%, củng cố các ủy ban Quốc hội, giao quyền nhiều hơn cho Ủy ban Bầu cử, khôi phục các chương trình cho vay.

Trước đó, ngày 2-1, Tổng tư lệnh quân đội Ashfaq Kayani tuyên bố ông sẽ không can thiệp vào khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ngày 4-1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cực lực lên án vụ ám sát tỉnh trưởng Salman Taseer. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ đang theo dõi cuộc khủng hoảng liên minh cầm quyền của Pakistan và đây là vấn đề nội bộ của Pakistan. Bộ Ngoại giao Mỹ tin tưởng khủng hoảng sẽ không làm chính phủ Pakistan xao lãng mục tiêu chống khủng bố.

