Tình yêu định mệnh giữa chàng trai 32 và cụ bà 92 tuổi

Gregor Collins và tình yêu cuộc đời, bà Maria Altmann. Ảnh: Guardian

Câu chuyện tình đặc biệt, vượt khoảng cách vừa được Gregor Collin chia sẻ trên báo trong bài viết có tiêu đề "The Accidental Caregiver: How I Met, Loved, and Lost Legendary Holocaust Refugee Maria Altmann" (Điều dưỡng viên tình cờ: Tôi đã gặp, yêu và rời xa Maria Altmann như thế nào).

Mọi việc bắt đầu vào năm 2007, khi Gregor mới 32 tuổi. Một người bạn đã thuyết phục anh đến phỏng vấn vào vị trí điều dưỡng viên cho bà Maria Altmann, 92 tuổi.

Gregor miễn cưỡng tham gia cuộc phỏng vấn, diễn ra ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Anh không hề biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi kể từ sau khi gặp người phụ nữ quốc tịch Áo đó.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào trông vừa sang trọng, lại vừa ngây thơ như cô ấy. Cô ấy tò mò về tất cả mọi thứ. Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau như thể trong phòng chỉ có hai người. Cô ấy lắng nghe tôi không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng cả trái tim. Sáng hôm đó, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tin tôi đi, tôi sẽ không để bất kỳ cô gái nào khiến mình rung động nữa", Gregor kể.

Gregor cho biết trong ba năm tiếp theo kể từ khi gặp bà Maria, anh gác lại tất cả mọi công việc của mình để ở bên bà cho tới khi bà qua đời. "Cô ấy là người đầu tiên tôi thực sự yêu trong suốt cuộc đời. Dường như chúng tôi cảm thấy gắn bó nhau ngay lập tức, như thể chúng tôi từng gặp nhau từ kiếp trước", anh nói.

Gregor, một diễn viên kiêm nhà văn, cảm thấy mối tình với bà Maria là điều quan trọng nhất trong đời anh.

"Cả hai chúng tôi cách biệt về tuổi tác, nhưng tôi thường không nhớ cô ấy già như thế nào. Chúng tôi đều cảm thấy như đang độ tuổi ngoài 20. Ngày nào không được gặp nhau, cả hai đều thấy khó chịu. Bạn bè tôi đều ủng hộ và rất háo hức được gặp cô ấy. Nhưng tôi cũng rất cẩn trọng trong việc sắp xếp cho cô ấy gặp ai", anh kể lại.

Khi cặp tình nhân đã gắn bó với nhau được hơn 37 tháng, bà Maria qua đời vào ngày 7/2/2011.

"Tôi đã đứng đó, và chứng kiến những hơi thở cuối cùng của cô ấy", anh ngậm ngùi kể lại. "Ngay khi nhìn thấy nhau, chúng tôi biết chính xác mình thực sự cần người còn lại. Trong tang lễ của Maria, con gái cô ấy đã đến bên tôi và nói rằng 'Anh là tình yêu lớn cuối cùng trong cuộc đời mẹ tôi'. Được nghe thấy một thành viên trong nhà Maria nói điều đó bằng cả sự tôn trọng và biết hơn, tôi thấy thật hạnh phúc. Vậy là tôi đã khiến cho ba năm cuối đời của một người trở nên dễ chịu, thư thái".

Gregor cũng cho biết từ khi gặp tình yêu hơn 60 tuổi, anh cũng có thêm cảm hứng để sáng tạo ra tác phẩm tuyệt nhất trong cuộc đời mình.

"Cô ấy chỉ bảo cho tôi trong tất cả mọi việc. Tình yêu thực sự sẽ không bao giờ kết thúc", anh khẳng định.

