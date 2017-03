Tòa án Tanzania trả tự do 5 thuyền viên Việt Nam

Trong số những thủy thủ nói trên, một thủy thủ người Kenya đã ốm chết khi bị giam giữ.



Năm thành viên khác thuộc tàu Tawariq 1, trong đó có thuyền trưởng, máy trưởng, hoa tiêu người Trung Quốc tiếp tục bị giam giữ và xét xử với cáo buộc đánh cá trái phép trong vùng biển của Tanzania.



Các thuyền viên Việt Nam được trả tự do là Trần Văn Phương, Phạm Đình Sương, Trần Văn Thành, Cao Vương, Nguyễn Tuân, quê tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.



Các thuyền viên này có hợp đồng xuất khẩu lao động với Công ty cổ phần xuất khẩu lao động TTLC thuộc Tổng Công ty công nghiệp ôtô VINAMOTOR. Sau khi ký hợp đồng, họ được bố trí đi đánh cá cho chủ lao động người Đài Loan.



Ngay sau khi được tin số thuyền viên trên bị bắt giữ, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã kịp thời triển khai công tác bảo hộ công dân, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước tiến hành các biện pháp để cơ quan hữu trách Tanzania bảo đảm an toàn tính mạng và trả tự do cho các thuyền viên.



Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã khẩn trương giúp đỡ anh em khắc phục khó khăn trong sinh hoạt, ổn định sức khỏe, nhanh chóng hoàn tất giấy tờ xuất nhập cảnh, bố trí mua vé máy bay để họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình.



Hôm nay (21/7), năm thuyền viên đã rời Tanzania và dự kiến ngày mai (22/7) sẽ về đến Việt Nam.





