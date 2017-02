Tòa phúc thẩm quyết ngưng lệnh cấm của ông Trump

Ngày 9-2 (giờ Mỹ), Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 ra phán quyết tiếp tục ngưng thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm dân 7 nước Hồi giáo vào Mỹ.

Phán quyết này ủng hộ lệnh hạn chế tạm thời sắc lệnh này của thẩm phán Tòa Tòa liên bang khu vực phía tây bang Washington James L. Robart ban hành ngày 3-2. Bộ Tư pháp gửi đơn yêu cầu Tòa phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 bác lệnh hạn chế tạm thời này vào ngày 4-2.

Theo phán quyết, chính phủ Mỹ phải tiếp tục cho phép người tị nạn hay nhập cư đã có visa được nhập cảnh vào Mỹ, cũng như tạm ngừng cấm dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Phán quyết có giá trị trên toàn nước Mỹ, trị trong thời gian chờ xét xử vụ kiện ông Trump của Văn phòng Tổng chưởng lý các bang Washington và Minnesota.



Biểu tình bên ngoài Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 ở San Francisco (California, Mỹ), phản đối lệnh cấm dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, ngày 7-2. Ảnh: REUTERS



Trong phán quyết, các thẩm phán nói rằng họ nhận thức được sự cạnh tranh giữa quyền lợi an ninh quốc gia và tự do đi lại, tuy nhiên chính phủ Mỹ không đưa ra được “bất kỳ chứng cứ nào” về rủi ro an ninh để chứng minh cho lệnh cấm. Không có chứng cứ nào cho thấy công dân 7 nước bị cấm thực hiện tấn công khủng bố ở Mỹ.

Phán quyết cũng cho rằng nhiều khả năng các luật sư Nhà Trắng đã không có quyền can thiệp vào quá trình ra sắc lệnh hành pháp của tổng thống. Chính phủ Mỹ cũng không công khai được sắc lệnh này đã được thiết lập như thế nào.

Ba thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 được 3 tổng thống Mỹ tiền nhiệm bổ nhiệm: Jimmy Carter, George W. Bush, Barack Obama.

Phán quyết của Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 tuy không quyết định số phận sắc lệnh của ông Trump tuy nhiên cũng là thắng lợi lớn của bộ phận người phản đối sắc lệnh. Có thể xem nó đồng nghĩa với việc một khi sắc lệnh của ông Trump còn bị kiện thì sẽ còn bị ngưng thực hiện.

Ngay sau khi có phán quyết, ông Trump viết trên Twitter “Hẹn gặp tại tòa, an ninh quốc gia đang bị đe dọa”.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang cân nhắc các bước đi tiếp theo. Theo Reuters, có thể Bộ Tư pháp sẽ yêu cầu Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 xem xét lại phán quyết hoặc kháng cáo lên Tòa Tối cao. Nhiều khả năng vụ kiện sắc lệnh của ông Trump cũng sẽ do Tòa Tối cao xét xử và ra phán quyết.