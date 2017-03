Tòa quốc tế yêu cầu Philippines nộp lập luận tranh tụng

Tòa cũng yêu cầu Philippines phản hồi các vấn đề về quyền tài phán của tòa và bản chất của tranh chấp.

Ngày 31-7, Philippines đã nộp nhận xét về dự thảo các quy tắc tố tụng của tòa án trọng tài quốc tế. Ngày 1-8, Trung Quốc gửi thông báo đến tòa khẳng định không chấp nhận quy trình phân xử trọng tài và không tham gia vào quy trình tố tụng.

Trong khi đó ngày 28-8, ông Emmanuel Bautista, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines, tuyên bố Trung Quốc vẫn duy trì từ hai tới năm tàu tại bãi cạn Scarborough và bãi cạn Ayungin (Thomas II) thuộc chủ quyền Philippines.

Theo Đài truyền hình ABS-CBN (Philippines), ông Emmanuel Bautista nói quân đội Philippines đã di chuyển đến các đảo để giám sát hoạt động của tàu Trung Quốc và tránh chạm trán. Ông cho biết trong ba năm tới, quân đội sẽ tập trung bảo vệ chủ quyền quốc gia, hiện đại hóa thiết bị quân sự, củng cố hải quân và tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Ông ghi nhận: “So với Trung Quốc chúng tôi chỉ là một nước nhỏ và nghèo. Đó là lý do chúng tôi phải cố gắng liên minh với các quốc gia đồng minh để tạo môi trường an ninh tốt chống lại bất cứ hành vi gây hấn nào”. Theo hãng tin Kyodo News (Nhật), Philippines ghi nhận Trung Quốc đã gây ra 24 vụ rắc rối từ năm 2010 đến 2012 ở biển Đông so với bảy vụ từ năm 1995 đến 2009.

THẠCH ANH - NHÃ UYÊN