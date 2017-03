Tội phạm đánh cắp tiền mặt từ máy ATM đang gia tăng tại Mỹ

Bọn chúng không còn liều lĩnh sử dụng thẻ ATM đánh cắp để rút tiền tại máy nữa. Trong tình hình suy thoái kinh tế vừa qua, loại tội phạm mới này được coi là nóng nhất ở Mỹ. Cảnh sát cho biết có hơn 100 trường hợp máy ATM bị đánh cắp tại riêng bang Texas từ đầu năm tới nay. Ở San Diego, bọn cướp đã có hành vi đánh cắp máy ATM 28 lần trong năm 2009, tăng 2 vụ so với năm 2008.

Tội phạm đánh cắp máy ATM cũng lan tràn tại Atlanta với 35 máy biến mất trong năm nay, tăng 12 vụ so với năm 2009. Archie Ezell, sĩ quan điều tra ở Sở Cảnh sát Atlanta, nói: "Những vùng ngoại ô cũng xảy ra vài vụ đánh cắp máy ATM. Đây rõ ràng là loại tội phạm mới đang có chiều hướng lan rộng".

Chỉ cần 4 người đàn ông là có thể dễ dàng bê máy ATM đi. Bọn tội phạm thường hành động vào lúc đêm khuya. Trong phần nhiều các trường hợp, bọn tội phạm lái xe tải ăn cắp đến cửa trước của cửa hàng rồi sau đó đập vỡ kính cửa sổ để đột nhập. Bọn chúng ràng buộc chiếc máy ATM mục tiêu thật chặt, sau đó dùng xe tải để giật mạnh nó ra khỏi cửa hàng rồi khiêng lên xe và nhanh chóng chạy biến đi. Thông thường sau khi phá máy lấy hết tiền mặt bên trong bọn cướp đốt cháy chiếc xe tải lẫn máy ATM.

Trong tháng 9/2010, một máy ATM bị đánh cắp ngay trước mặt mọi người trong một bệnh viện ở ngoại ô Philadelphia. Bọn cướp thản nhiên tháo gỡ máy ra khỏi tường rồi vận chuyển ra khỏi bệnh viện mà không ai dám lên tiếng. Các camera an ninh cho thấy có 2 tên giữ cửa cho những tên khác khiêng máy đi.

Loại tội phạm đánh cắp máy ATM hiện đang phổ biến đến mức những hình ảnh video về chúng đã xuất hiện trên Internet. Những vụ đánh cướp ngân hàng giảm bớt trong năm nay sau giai đoạn tăng mạnh vào năm 2009. Nhưng những vụ cướp máy ATM đang tăng nhanh trong nhiều vùng ở nước Mỹ.

Một trong những nguyên nhân làm phát sinh loại tội phạm mới này là trong thập niên qua hàng loạt những chiếc máy ATM được lắp đặt trong những cửa hàng phục vụ đêm và trạm xăng. Đây là những mục tiêu dễ dàng cho bọn tội phạm đánh cắp so với những chiếc máy ATM đặt trong những ngân hàng vốn được bảo vệ cẩn mật và khó thể đánh cắp. Trong khi hình phạt tại phần đông các tiểu bang ở Mỹ dành cho tội phạm ăn cắp máy ATM tương đối nhẹ hơn so với tội đánh cướp có vũ trang hay cướp ngân hàng.

J.R. Roberts, chuyên gia các chiến lược an ninh cho rằng: "Một trong những lý do khiến cho bọn tội phạm nhắm đến các máy ATM là chúng có thể hành động vào đêm tối do đó không sợ phải đương đầu với bất cứ ai".

Không những thế, các vụ cướp máy ATM đem lại nhiều tiền mặt hơn. Ví dụ, chiếc máy ATM có kích thước trung bình đem lại cho bọn chúng khoảng 200.000 USD. Trong vụ cướp máy ATM xảy ra ở một bệnh viện ngoại ô Philadelphia, bọn cướp kiếm được 96.000 USD. Còn hai vụ cướp máy xảy ra ở khu vực Dallas trong năm 2009, bọn cướp kiếm được hơn 200.000 USD.

Vào đầu năm nay, Cảnh sát San Diego đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm để đối phó với bọn tội phạm đánh cắp máy ATM và họ đã bắt được 3 nhóm cướp. Ở Georgia, một luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2010 nhằm tăng mức án tù giam cho loại tội phạm đánh cắp máy ATM.

