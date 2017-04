'Tổng biên tập' tạp chí của IS là nhà khoa học Mỹ

Theo thông cáo trên tạp chí điện tử Rumiya của IS, nhân vật này tên là Sheikh Abu Sulayman ash Shami trong bản tám. Người này đã bị giết chết trong không kích gần khu vực phía tây nam TP Raqqa, Syria vào giữa tháng 1-2017.



Ảnh chụp và lý lịch tên “tổng biên tập” này có nhiều điểm tương đồng với Ahmad Abousamra, một nhà khoa học máy tính người Mỹ gốc Syria 35 tuổi, lớn lên ở vùng ngoại ô Stoughton, Massachusettes. Người này được liệt vào danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI vào năm 2013 và treo thưởng 50.000 USD. Abousamra có liên hệ mật thiết với Tarek Mehanna, bị bắt vào năm 2009 và bị kết tội hỗ trợ khủng bố.



Hình Abousamra, mà nhóm khủng bố IS gọi là Abu Sulayman, trong danh sách truy nã của FBI. Ảnh: FBI



Abousamra được cho là đã tới Pakistan vào năm 2002 để được huấn luyện các chiến thuật tấn công khủng bố, mục tiêu là tới Afghanistan chiến đấu tiêu diệt lính Mỹ. Việc không thành, người này trở về Mỹ. Năm 2003, Abousamra và Mehanna lên kế hoạch giết một quan chức Mỹ, theo thông tin thu thập được bởi FBI. Cùng nă, các đối tượng lại lên kế hoạch tấn công vào một trung tâm thương mại Mỹ, “ăn theo” vụ bắn tỉa ở Washington năm 2002. Tuy nhiên Abousamra và các chiến hữu đã từ bỏ kế hoạch vì không lấy được vũ khí.

Theo IS, “tổng biên tập” Abu Sulayman tham gia chiến đấu cho tổ chức từ buổi đầu nội chiến Syria, gia nhập nhóm Jabhat al Nusra của thủ lĩnh IS Abu Bakr al Baghdadi. Khi nhóm này tách ra năm 2013, hắn tiếp tục trung thành với Baghdadi và được người đứng đầu bộ phận truyền thông của IS là Sheikh Abu Muhammad al-Furgan thu nạp. Hắn trở thành tổng biên tập tạp chí điện tử phiên bản tiếng Anh Dabiq của IS, xuất bản lần đầu vào tháng 7-2014.